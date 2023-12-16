Necip’e yeni kontrat: Kartal iç transferde harekete geçti

Beşiktaş iç transferde harekete geçti. Siyah- beyazlıların takımın deneyimli ismi Necip Uysal'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Beşiktaş iç transferde harekete geçti. Siyah- beyazlıların takımın deneyimli ismi Necip Uysal'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın görüşme gerçekleştirdiği Necip Uysal'a yeni kontratında zam yapma kararı alındığı da ifade edildi. Taraflar sözlü olarak anlaşmaya varırken, resmi açıklama imzalar atıldıktan sonra yapılacağı öğrenildi.
Bu sezon gösterdiği performansla neredeyse takımın tek istikrarlı futbolcusu olan 32 yaşındaki futbolcu forma giydiği 19 maçta 1 asiste imza atttı.