PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Necip'e yeni kontrat: Kartal iç transferde harekete geçti

Futbol Koordinatörü Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda, siyah-beyazlıların deneyimli ismi Necip Uysal ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:03
Necip’e yeni kontrat: Kartal iç transferde harekete geçti

Beşiktaş iç transferde harekete geçti. Siyah- beyazlıların takımın deneyimli ismi Necip Uysal'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın görüşme gerçekleştirdiği Necip Uysal'a yeni kontratında zam yapma kararı alındığı da ifade edildi. Taraflar sözlü olarak anlaşmaya varırken, resmi açıklama imzalar atıldıktan sonra yapılacağı öğrenildi.

Bu sezon gösterdiği performansla neredeyse takımın tek istikrarlı futbolcusu olan 32 yaşındaki futbolcu forma giydiği 19 maçta 1 asiste imza atttı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA