PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular affedildi: Nedeni ortaya ortaya çıktı!

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan oyuncuların affedilmesi nedeninin olası bir fesih durumunda kulübe doğabilecek bir faturanın önüne geçmek olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:03
Beşiktaş’ta kadro dışı kalan futbolcular affedildi: Nedeni ortaya ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın affedildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Samet Aybaba'nın toplantı düzenleyerek bilgilendirme yapacağı ifade edilmişti.

Bu kararın alınma nedeninin kadro dışı futbolcularının kontratlarını feshetmesi durumunda kulübe doğabilecek bir faturanın önüne geçmek olduğu belirtildi.

Feyyaz Uçar da "Kadro dışı kalan oyuncuların şu anda takıma dönmesi söz konusu değil. Hukuki süreç başladığı için takımdan koparamıyorsun ve bu nedenle antrenmanlara çıkacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA