Beşiktaş’ta kadro dışı kalan futbolcular affedildi: Nedeni ortaya ortaya çıktı!

Bu kararın alınma nedeninin kadro dışı futbolcularının kontratlarını feshetmesi durumunda kulübe doğabilecek bir faturanın önüne geçmek olduğu belirtildi.

Feyyaz Uçar da "Kadro dışı kalan oyuncuların şu anda takıma dönmesi söz konusu değil. Hukuki süreç başladığı için takımdan koparamıyorsun ve bu nedenle antrenmanlara çıkacaklar." ifadelerini kullanmıştı.