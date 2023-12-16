Nwakaeme için geri sayım: Yıldız futbolcu Trabzonspor’a dönüş hazırlığında

Trabzonspor , şampiyonluk sezonunda büyük katkısı olan Anthony Nwakaeme için geri sayımda. Nijeryalı oyuncunun son 3 maçta herhangi bir sakatlık açıklaması yapılmamasına rağmen kadroya alınmaması ara transfer döneminde Trabzonspor'a gelme ihtimalini güçlendirdi.

Yeniden Trabzonspor 'a dönme ihtimali yönünde bir süredir hakkında açıklamalar yapılan Anthony Nwakaeme , kulübü Al Fayha'da son 3 maçtır kadroya giremiyor. En son Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 'ın transfer görüşmesi yaptığını açıkladığı Nwakaeme, Al Fayha'da gözden çıkarıldı.

Sakatlığının olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmayan Nijeryalı yıldız, önceki akşam oynanan Al Fayha-Al Ahli maçında da kadro dışı kaldı. Bu sezon Arap kulübüyle 16 maçta sahaya çıkıp 5 gol 1 asiste imza atan Nwakaeme'nin son maçlarda kadroya girememesi, Trabzonspor cephesinde de transfer heyecanı yarattı.

Bu durum, sezon sonunda transfer edilmesi beklenen tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde de kadroya katılma ihtimalini güçlendirdi. Nwakaeme ile ikili ilişkileri çok iyi olan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'nın oyuncuyla temasları sürdürdüğü ifade edildi.