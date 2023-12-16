Lazio, Galatasaray’ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde

Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio 'nun Kerem'i transfer etmek için önümüzdeki günlerde resmi hamle yapması bekleniyor. İtalyan ekibinin devre arasında Galatasaray Yönetimi'nin kapısını çalması yüksek ihtimal. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasına açkılamalarda bulunmuştu. Tutto Mercato'ya yaptığı açıklamada kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır olduğunu ve büyüleyici bir lig olan Serie A'da oynamak istediğini belirten Kerem birden fazla sisteme uyum sağlayabildiğini ifade etmişti.



Bu sezon 27 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu 7 gol, 8 asist üretti.