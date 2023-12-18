Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? GS - Sparta Prag maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi muhtemel 11’ler...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Sarı-Kırmızılılar, ilk maçı RAMS Park'ta, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Avrupa Ligi play-off turuna kaldığı için 600 bin Euro UEFA'dan bonus alan Galatasaray, son 16'ya adını yazdırırsa 1.2 milyon Euro kazanacak.

Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024'te gerçekleşecek.