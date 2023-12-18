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Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? GS - Sparta Prag maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi muhtemel 11'ler...

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grupta oynanan 6 maçın sonunda 5 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Aslan'ın play-off turu rakibi de belli oldu.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 15:19 Güncelleme 18 Aralık 2023, 15:41
Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? GS - Sparta Prag maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi muhtemel 11’ler...

Yıldızlarla dolu kadrosuyla sezona büyük umutlarla giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefledi. İlk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Aslan, sonrasında Old Trafford'da Manchester United karşısında 3-2'lik unutulmaz bir galibiyet aldı.

GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.

Galatasaray - Sparta Prag eşleşmesinde maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İlk maçta Galatasaray rakibini sahasında konuk edecek.

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Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında karşılaşacağı rakibi belli oldu. Kura çekimi TV8.5 ve EXXEN üzerinden canlı yayınlandı.

İŞTE PLAY - OFF TURU EŞLEŞMELERİ

Feyenoord - Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ

GALATASARAY - Sparta Prag

Shakhtar - Marsilya

AVRUPA LİGİ'NDE GRUBUNU LİDER BİTİRENLER

Grubunu lider bitirerek Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16'ya kalan takımlar:

West Ham
Brighton
Rangers
Atalanta

Liverpool
Villarreal
Slavia Prag
Bayer Leverkusen

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Sarı-Kırmızılılar, ilk maçı RAMS Park'ta, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Avrupa Ligi play-off turuna kaldığı için 600 bin Euro UEFA'dan bonus alan Galatasaray, son 16'ya adını yazdırırsa 1.2 milyon Euro kazanacak.

Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024'te gerçekleşecek.

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