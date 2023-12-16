Kupa 2’de şampiyon olmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar’ın muhtemel rakipleri belli oldu!

KANARYA ARA VERMEDİ Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdü, bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Spartak Trnava maçında ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

SARAS'LI FENERBAHÇE MONACO'YU DEVİRDİ

THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko konuk ettiği AS Monaco'yu ilk yarısını 46-45 önde tamamladığı maçta 86-74 mağlup etti. Hafta içinde Saras Jasikevicius'u coach'luk görevine getiren Sarı-Lacivertliler, Litvanyalı teknik adamla ilk maçını kazanmış olurken 14. maçında 7. galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertli taraftarlar maç öncesi ve sonrasında Jasikevicius'a sevgi gösterisinde bulundular. Fenerbahçe'de Nigel Hayes 23, Scotie Wilbekin 13 sayı ile oynadı. Monaco'da Mike James'in 24 sayısı galibiyete yetmedi.



FİLEDE ÇİFTE ZAFER GELDİ

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 25-16, 25-14 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-0 yenen VakıfBank ve Melissa Vargas'ın forma giydiği (süre almadı) Çin'in Tianjin Bohai Bank takımını 21-25, 23-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, gruplarını lider tamamlayarak yarı finale çıktı. VakıfBank, yarı finalde Tianjin Bohai Bank, Eczacıbaşı da Brezilya ekibi Dentil Praia Club ile eşleşti.

GÜREŞTE DE DAYAK SKANDALI

Futboldan sonra bir skandal olay da güreş'te gerçekleşti. Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali, Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırdı. Bu gelişme üzerine Türkiye Güreş Federasyonu, "Sporda şiddet ve doping konularında sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda benzer sorunların tekrar etmemesi adına Karaali'nin görevine son verdi.



BENKOVIC YOLCU

Fırtına'nın sezon başında kiraladığı Benkovic, Bjelica döneminde şans bulsa da formasını kaptırdı. 26 yaşında 1.94 boyundaki savunmacı aradan geçen 15 hafta boyunca 9 maçta oynadı. Beklentilerin altında kalan Benkovic'in 2.5 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunuyor. Performans olarak geride kalan oyuncu için Trabzonspor satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.



GOMEZ MÜJDESİ!

Maxi Gomez'in Cadiz'deki performansının beklentilerin altında kalması ve satın alma opsiyonunun kullanılmama ihtimali, Trabzonspor'u endişelendiriyordu. Cadiz, Gomez için satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İspanya 2. Ligi ekibi S.Gijon'un devre arası Trabzon'un kapısını çalacağı ve kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.



ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İki zorlu maçımız var. Kocaeli deplasmanı ve içeride Göztepe maçı zorlu maçlar olacak. İki maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



CLIPPERS HARDEN'LA KAZANDI

NBA'de Los Angeles Clippers, Golden State Warriors'ı 121-113 yenerek üste 6. maçından da galibiyetle ayrıldı. Clippers'ta James Harden 28 sayı, 15 asist, 7 ribauntluk performansıyla öne çıkan isim oldu.



GÜLMEZ'DEN ACI HABER

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kulüp başkanlarından Yakup Gülmez, 69 yaşında vefat etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, 1991-1992'de kulüp başkanlığı yapan Gülmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKASETAS'A YENİ TEKLİF KAPIDA!

Yunan medyası, Trabzonspor'un sözleşme uzatma konusunda iki kez görüştüğü ancak istediği sonucu alamadığı Bakasetas'ın takımda kalması için 3. görüşmenin yapılacağını iddia etti.

Henüz 3. görüşmenin detayları netleşmezken Trabzon'a gelen Yunanistan milli takım teknik direktörü Gustavo Poyet'in de oyuncuyla ve teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek bu durum hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Bakasetas'ın takımda kalması için yapılması planlanan 3. görüşmenin Ocak ayında gerçekleşmesi beklenirken, 3 yıllık sözleşme teklifinin kalacağı ancak rakamsal konularda düzenleme yapılacağı ifade edildi.



KARAR VER MENDY!

Afrika Uluslar Kupası öncesinde Gine-Bissau, Batista Mendy'yi milli takım tercihi konusunda sıkıştırmaya devam ediyor. Daha önce tercihini Fransa'dan yana kullanmak istediğini dile getiren oyuncunun buradan davet alma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Gine-Bissau yeni bir teklif daha yaptı. Oyuncunun bu teklife kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.



UĞURCAN ZİRVEDE

Trabzon'da bu sezon en çok süre alan oyuncu 1260 dakika ile kaleci Uğurcan Çakır olurken, 6 oyuncu ise hiç süre bulamadı. Fırtına'nın genç eldivenleri Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan ile genç oyunculardan Arif Boşluk'un yanı sıra Hırvat Bakic ile sezon başında sakatlanan Orsic ve Fernandez, şu ana kadar forma giyemedi.



CENGİZ ÜNDER FORM TUTUYOR

Sakatlığı sonrası ekstra çalışmalarla forma tutmaya çalışan Cengiz Ünder son 7 maçın 6'sında forma giydi. Yıldız futbolcu Spartak Tırnava maçında istekli futbolu, yüzde 93 pas isabet yüzdesi ile dikkat çekerken ikili mücadelelerde de ayakta kalmayı başardı.



CEDRIC BAKAMBU GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Demokratik Kongolu Cedric Bakambu, ülkesinde vakıf kurdu. Bakambu, insanlara temel eğitim, teknoloji ve spor malzemeleri konusunda destek verip gönülleri fethetti.



TORREIRA FARK YARATTI

Cimbom'un dinamosu Lucas Torreira, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında fark yaratan isimlerden biriydi. Grup aşamasında 3 futbolcu, 50'den fazla kez top kaparken, 61 ile Torreira bu alanda zirvenin sahibi oldu. Sarı-Kırmızılı futbolcuyu 50 kez top kapan Mats Wieffer (Feyenoord) ile aynı rakama ulaşan Joao Neves (Benfica) takip etti. Torreira, grup aşamasında en yakın rakibine 11 fark atıp, alkış aldı.



KARAGÜMRÜK BİLETLERİ SATIŞTA

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında değiştiği bildirildi.



ÇIKIŞIMIZ DEVAM EDECEK

Çaykur Rizespor'u çalıştıran İlhan Palut, Pendikspor ile oynayacakları lig maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Palut, "Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 3 puan" dedi.



ARDA BU HAFTA DA YOK

Real Madrid forması giyen ve bireysel çalışmalar yapan Arda Güler'in son durumu netleşti. Sakatlıklarla boğuşan genç yıldızın, Villarreal ile oynanacak lig maçında da oynamasının beklenmediği belirtildi.



RAKİBİMİZ PİŞMAN OLACAK

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho hedeflerini anlattı. Portekizli, "Avrupa Ligi play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımla eşleşeceğiz. Yola devam etmek istiyoruz. Rakibimiz pişman olacak" dedi.



JOHNSON PACERS'A DÖNDÜ

NBA ekiplerinden Indiana Pacers'ın tecrübeli oyuncu James Johnson ile 1 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi. NBA'de 14 sene oyanayan veteran oyuncu, 2022- 2023 sezonunu da Pacers'ta geçirmişti.