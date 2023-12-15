Onyedika sürprizi: Galatasaray Nijeryalı orta sahayı gündemine aldı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılı takım şu ana kadar verim alamadığı Fransız orta saha Tanguy Ndombele ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

Kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle temas kurması beklenen Galatasaray'ın devre arasında Onyedika için girişimlere başlaması bekleniyor. Bu sezon 28 maçta forma giyen Onyedika 1 gol, 1 asiste imza attı. Yıldız orta sahanın Belçika ekibiyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

8 numara pozisyonu için farklı adaylara yönelen Sarı-Kırmızılı takımın Club Brugge forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika ile ilgilendiği öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk 'un scout ekibine oyuncuyu izlettirdiği ve düzenli olarak rapor aldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A GOL ATMIŞTI

Galatasaray'ın gündemindeki Onyedika Konferans Ligi'nde Beşiktaş'a karşı gol atmıştı.

ÖZBEK: SOL BEK TRANSFERİ YAPACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz" dedi. Özbek, UEFA Avrupa Ligi ile ilgili de "Orada başarılı olup kupaya uzanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAGÜMRÜK MAÇI 20 ARALIK'TA

Süper Lig'in 17. haftası 19 Aralık salı günü başlayacak. Saat 17.00'de Başakşehir, Sivas ile karşılaşacak. 20.00'de İstanbul, Trabzon'u konuk ederken aynı saatte Gaziantep, Adana Demir'i ağırlayacak. Çarşamba 17.00'de Kayseri, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 20'de Galatatasaray'ın konuğu Karagümrük olacak. Aynı saatte Antalya, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Perşembe 17.00'de Ç. Rize-Pendik maçı var. Saat 20.00'de ise Beşiktaş-Alanya ve Ankaragücü- Hatay maçları var.