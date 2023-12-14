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Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, devre arası yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek ve hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler averaj farkıyla ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde bulunuyor. Hemen hemen her transfer döneminde transferde karşı karşıya gelen iki takım arasında, ocak ayında da transfer savaşı sürecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda devre arası çalışmalarına başlayan yönetim, G.Saray'ın çok istediği o yıldız için harekete geçti. İşte transferde son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 18:06 Güncelleme 14 Aralık 2023, 18:06
Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Sezon başında birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Sarı-lacivertliler ocak ayında önemli takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksik olan mevkilere transfer yapılmasını istedi.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Deneyimli çalıştırıcı gerekli güçlendirilmelerin yapılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda önemli yol mesafe kat edileceğini dile getirdi.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Kanarya, ligde ve Avrupa'da oynadığı Trabzonspor, Nordsjaelland ve Adana Demirspor maçlarından puan kaybetti.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Puan kaybedilmesinin en büyük sebeplerinden biri de, sakatlıkların üst üste gelmesi oldu.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

F.Bahçe özellikle Djiku ve Becao'nun yokluğunda stoper bölgesinde sıkıntı yaşadı.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Fred, Emre Mor, Cengiz Ünder, Luan Peres, Lincoln Henrique gibi isimler de takımdan ayrı kaldı.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Özellikle Sambacı orta sahanın yokluğunda bu bölgede dinamizm kayboldu.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Sarı-lacivertli takım kötü gidişatına Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek son verdi.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunuyor.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

F.Bahçe Yönetimi, sezon sonunda da bu konumu korumak ve şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Bu doğrultuda İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara hız verildi.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

62 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan o ismi istedi.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe, hem kadrosunu güçlendirmek hem de rakibinin elinden transfer çalımı yapmak istiyor. İşte detaylar...

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

F.BAHÇE'DEN BREIVIK ATAĞI!

F.Bahçe, ezeli rakibi G.Saray'ın gündemindeki Emil Breivik için harekete geçti.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Fred'e alternatif oluşturmak ve orta sahaya genç dinamik bir oyuncu almak isteyen F.Bahçe, rotayı Norveçli yıldıza kırdı.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Molde'de forma giyen genç yıldız, kariyerinde basamak atlatacak bir takıma transfer olmak istiyor.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

23 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi play-offlarında Galatasaray'a karşı 2 maçta 2 asistlik performans gösterdi.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Bu sezon tüm kulvarlarda takımı adına 46 maça çıkan Breivik, bu süreçte 12 gol - 11 asistlik performans gösterdi.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

EMIL BREIVIK KİMDİR?

Emil Breivik, 11 Haziran 2000'de Norveç'in Gossen kentinde dünyaya geldi. Futbola Molde altyapısında başladı.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Kiralık olarak Raufoss'ta forma giydikten sonra takımına geri döndü.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Aralık 2020'den beri Molde'de forma giyen Breivik, ülkesinin dışına çıkmadı.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Genç oyuncunun Norveç ekibiyle Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

Dev transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor
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