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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Galatasaray - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak, grup aşamasını 5 puanla 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkını elde etti. Şimdi gözler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 11:43 Güncelleme 15 Aralık 2023, 11:49
Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Galatasaray - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde veda etmesi ve Fenerbahçe'nin lider olarak gruptan çıkması, futbolseverleri kura çekimi tarihleri konusunda meraklandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray ve direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise büyük bir beklenti içerisinde.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Parken Stadyumu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar 5 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Cimbom bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Aslan, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

İŞTE SON DURUM

Galatasaray, A Grubu'nda 1 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. 2 karşılaşmada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar tek galibiyetini Old Trafford'da Manchester United karşısında kazandı.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te çekilecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak. Kura çekiminin henüz yayıncısı bilinmiyor.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de kesinleşti.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

- Freiburg
- Marsilya
- Sparta Prag
- Sporting
- Toulouse
- Rennes
- Roma
- Karabağ

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF VE SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları şubat ayında yapılacak. Fenerbahçe'nin turnuvaya dahil olacağı son 16 turu maçları ise mart ayında oynanacak.

FENERBAHÇE DİREKT SON 16 TURUNDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndan lider olarak tur atlayan Fenerbahçe, yeni sisteme göre direkt olarak son 16 turuna yükseldi. Böylelikle Fenerbahçe son 32 yani play-off maçlarını oynamayarak son 16 turu için rakibini bekleyecek.

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