Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Galatasaray - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde veda etmesi ve Fenerbahçe'nin lider olarak gruptan çıkması, futbolseverleri kura çekimi tarihleri konusunda meraklandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray ve direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise büyük bir beklenti içerisinde.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Parken Stadyumu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar 5 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Cimbom bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Aslan, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.