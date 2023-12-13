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TFF, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası maçlarının tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçların yeni tarihlerini duyurdu. Alınan karara göre 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024'te oynanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 19:34 Güncelleme 13 Aralık 2023, 19:34
TFF, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası maçlarının tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçların yeni tarihlerini duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı profesyonel Lig müsabakalarına ilişkin aldığı kararlar şöyle:

"Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15, 16, 17 ve 18 Aralık 2023 tarihlerinde oynanması gereken müsabakaların ileri bir tarihe ertelenmesine,

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 9, 10, 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,

Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 19, 20 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde oynatılmasına,

TFF 2. Lig'de ertelenen 18. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına,

TFF 3. Lig'de ertelenen 15. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına,

Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanması gereken 5. Eleme Turu müsabakalarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,

Daha önce 20 Aralık 2023 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Bucaspor 1928 erteleme müsabakasının 28 Aralık 2023 Perşembe günü oynatılmasına karar verilmiştir."

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