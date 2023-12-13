TFF, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası maçlarının tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası 'ndaki maçların yeni tarihlerini duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı profesyonel Lig müsabakalarına ilişkin aldığı kararlar şöyle:

"Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15, 16, 17 ve 18 Aralık 2023 tarihlerinde oynanması gereken müsabakaların ileri bir tarihe ertelenmesine,

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 9, 10, 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,