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Martial kapışması: Manchester United'in Fransız yıldızını Fenerbahçe'nin haricinde 4 takım daha kadrosuna katmak istiyor!

Ocak’ta Manchester’ın United’ın tecrübeli yıldızı Anthony Martial, takımdan ayrılacak. Oyuncuya Fenerbahçe, West Ham, Inter ve 2 Suudi takımının ilgisi var.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
Martial kapışması: Manchester United’in Fransız yıldızını Fenerbahçe’nin haricinde 4 takım daha kadrosuna katmak istiyor!

Transfer çalışmaları Fenerbahçe'de tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in, Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Manchester United Teknik Direktörü Eric Ten Hag'ın kadroda düşünmediği kanat oyuncusu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin de kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle temas kuracağı bekleniyor.

Ancak; 28 yaşındaki futbolcunun tek talibi Fenerbahçe değil. Yıldız futbolcuyu, Sarı- Lacivertliler'in haricinde Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Serie A ekibi Inter ve 2 Suudi Kulübü'nün daha istediği öğrenildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın gözden çıkardığı tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı 19 maçta 629 dakika süre aldı. Fransız yıldız söz konusu maçlarda takımına 2 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu. Martial'ın devre arasında hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

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