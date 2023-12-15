A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’dan Arda Güler’e mesaj!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, "Arda çok yetenekli bir futbolcu, bunu da gösterdi. Durumuna üzülüyorum ama en kısa zamanda en iyi haliyle ve sürekli şekilde aramızda olsun istiyorum. Sağlıklı olduğunda ona sahada yer bulmak hiç zor değil. Ancelotti'nin de neler dediğini duydum, dışta, içte, orta sahada her şekilde farklı yerlerde oynayabilir. Her yerde oynar yeter ki sağlıklı olsun" şeklinde cevap verdi.
Montella, futbolculuk ve teknik direktörlüğün farklılıklarına değindi ve A Milli Takım'daki başarısı hakkında şunları dile getirdi: "Çok şanslıydım diyebilirim. Göreve geldiğimde yarı Türk müyüm diye de düşündüm. Neredeysen ona göre çalışacaksın. Türkiye'ye geldiğimde rahatım, keyifliyim, mutluyum. Kültüre uyum sağlamak önemli. Alışkanlıkları tepetaklak etmek diye bir şey mümkün olmaz, fikirlerini getirirsin ama bulunduğun ortama uyum sağlarsın."
ÜLKENİN RUHU SAHADAYDI
Montella, "Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. İlk maçlarımızda kendimizi gösterdik. Sonuçlar olumlu oldu. Ülkenin ruhu sahada net algılanıyordu. İlk hedefimiz buydu. Bu maçlar aracılığıyla Türkiye'nin ruhunu yansıtmak istiyoruz. Bence ilk hedef budur" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid tesislerine giderek Arda Güler'i ziyaret etmişti. İtalyan hoca, milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.