A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’dan Arda Güler’e mesaj!

İtalyan teknik adam, "Arda çok yetenekli bir futbolcu, bunu da gösterdi. Durumuna üzülüyorum ama en kısa zamanda en iyi haliyle ve sürekli şekilde aramızda olsun istiyorum. Sağlıklı olduğunda ona sahada yer bulmak hiç zor değil. Ancelotti'nin de neler dediğini duydum, dışta, içte, orta sahada her şekilde farklı yerlerde oynayabilir. Her yerde oynar yeter ki sağlıklı olsun" şeklinde cevap verdi.

Montella, futbolculuk ve teknik direktörlüğün farklılıklarına değindi ve A Milli Takım'daki başarısı hakkında şunları dile getirdi: "Çok şanslıydım diyebilirim. Göreve geldiğimde yarı Türk müyüm diye de düşündüm. Neredeysen ona göre çalışacaksın. Türkiye'ye geldiğimde rahatım, keyifliyim, mutluyum. Kültüre uyum sağlamak önemli. Alışkanlıkları tepetaklak etmek diye bir şey mümkün olmaz, fikirlerini getirirsin ama bulunduğun ortama uyum sağlarsın."