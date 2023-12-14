Kayıp aranıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi son haftalardaki düşük performansıyla dikkatleri üzerine çekti

Devler Ligi'ndeki Bayern Münih, Manchester United ve son oynanan Kopenhag maçında etkisiz görüntü sergileyen yıldız futbolcu, Cimbom'a beklenen katkıyı bu süreçte veremedi.

Sarı- Kırmızılılar'ın 31 yaşındaki golcüsü, 1-0 kaybettikleri son Kopenhag maçında 90 dakika süre aldı. Bu maçta 29 kez topla buluşan Icardi, 3 kez şut çekerken, bu şutlardan sadece 1'inde isabet sağlayabildi. Icardi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol, 1 asist üretti.