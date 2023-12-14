SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kayıp aranıyor! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi son haftalardaki düşük performansıyla dikkatleri üzerine çekti

Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra fedakarlık yaparak oynayan Aslan’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, son 9 maçta 1’i penaltıdan olmak üzere 2 gol attı. Formu düşen Tangocu, Devler Ligi’nde de beklenen katkıyı yapamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
Kayıp aranıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi son haftalardaki düşük performansıyla dikkatleri üzerine çekti

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, son haftalardaki düşük performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Tangocu, son 9 maçta 2 gol atarken, bu gollerin 1'ini penaltıdan kaydetti.

Devler Ligi'ndeki Bayern Münih, Manchester United ve son oynanan Kopenhag maçında etkisiz görüntü sergileyen yıldız futbolcu, Cimbom'a beklenen katkıyı bu süreçte veremedi.

Sarı- Kırmızılılar'ın 31 yaşındaki golcüsü, 1-0 kaybettikleri son Kopenhag maçında 90 dakika süre aldı. Bu maçta 29 kez topla buluşan Icardi, 3 kez şut çekerken, bu şutlardan sadece 1'inde isabet sağlayabildi. Icardi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol, 1 asist üretti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA