Hollandalı golcü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a teklif edildi

Beşiktaş devre arasında yapacağı transferler için geri sayıma geçti. Birçok bölgeye transfer yapacak olan Kara Kartal, forvet hattına da oyuncu arayışlarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, golcü arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.





BONSERVİSİ BURNLEY'DE

Arat'ın, "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" dediği belirtildi. Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı golcü bu sezon 14 maçta forma giyerken 4 gol ve 1 asist üretti. 9 milyon Euro piyasa değeri olan Weghorst'un Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Beşiktaş'ta tek devre oynayan Hollandalı golcü 18 karşılaşmada 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı'nda 29 kez forma giyen Weghorst'un 8 golü var. Tecrübeli golcü için şimdiye kadar 33.9 milyon Euro bonservis ödendi.