SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Hollandalı golcü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi

Beşiktaş devre arasında yapacağı transferler için geri sayıma geçti. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “Bizi bırakıp giden birini geri almam” diyerek transferi istemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
Hollandalı golcü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a teklif edildi

Beşiktaş devre arasında yapacağı transferler için geri sayıma geçti. Birçok bölgeye transfer yapacak olan Kara Kartal, forvet hattına da oyuncu arayışlarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, golcü arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a teklif edildi. Başkan Hasan Arat'ın menajerler aracılığıyla yapılan bu teklifini anında geri çevirdiği öğrenildi.



BONSERVİSİ BURNLEY'DE
Arat'ın, "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" dediği belirtildi. Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı golcü bu sezon 14 maçta forma giyerken 4 gol ve 1 asist üretti. 9 milyon Euro piyasa değeri olan Weghorst'un Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Beşiktaş'ta tek devre oynayan Hollandalı golcü 18 karşılaşmada 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı'nda 29 kez forma giyen Weghorst'un 8 golü var. Tecrübeli golcü için şimdiye kadar 33.9 milyon Euro bonservis ödendi.



14 EKSİKLE İSVİÇRE'YE
Beşiktaş'ta, Lugano maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakat olan Mert Günok, Omar Colley ve Gedson Fernandes'in yanı sıra besin zehirlenmesi yaşayan Ante Rebic ile bireysel çalışan Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç kafilede yer almadı. Necip Uysal'ın durumu maç saatinde netleşecek. Emrecan ve Tayyip Talha'nın dışında kadro dışı kalan isimlerle sayı 14'ü buluyor.



KARTAL PRESTİJ MAÇINDA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali olmayan Beşiktaş, D Grubu'nda bugün İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki maç TSİ 23.00'te oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın son maç öncesi galibiyeti bulunmuyor.



ABOUBAKAR'A MİLLİ ŞOK
Kamerun basını, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 futbolcudan biri olan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir haber yayınladı. Haberde, bu sezon 12 lig maçında 4 gol atan Aboubakar için, "Afrika Uluslar Kupası'na birkaç hafta kala Aboubakar ikilem yarattı. Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, fiziksel durumumu iyi olmazsa ona kadroda şans vermeyebilir" denildi. Beşiktaş'ta yıllık 3.1 milyon Euro kazanan Aboubakar, Konferans Ligi'nde ise 10 maçta 7 gol, 1 asist üretti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dijital telif için Google ile masaya oturulacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Bu kırmızı çizgimiz
Milyonlara kazanç takvimi! Hangi tarihlere dikkat edilmeli? Hangi ödemeler zamlanacak?
İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu: Adnan Beker gibi Erdoğan’a oy verenler de var
SON DAKİKA