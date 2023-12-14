Hollandalı golcü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a teklif edildi

14 EKSİKLE İSVİÇRE'YE
Beşiktaş'ta, Lugano maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakat olan Mert Günok, Omar Colley ve Gedson Fernandes'in yanı sıra besin zehirlenmesi yaşayan Ante Rebic ile bireysel çalışan Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç kafilede yer almadı. Necip Uysal'ın durumu maç saatinde netleşecek. Emrecan ve Tayyip Talha'nın dışında kadro dışı kalan isimlerle sayı 14'ü buluyor.
KARTAL PRESTİJ MAÇINDA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali olmayan Beşiktaş, D Grubu'nda bugün İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki maç TSİ 23.00'te oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın son maç öncesi galibiyeti bulunmuyor.
ABOUBAKAR'A MİLLİ ŞOK
Kamerun basını, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 futbolcudan biri olan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir haber yayınladı. Haberde, bu sezon 12 lig maçında 4 gol atan Aboubakar için, "Afrika Uluslar Kupası'na birkaç hafta kala Aboubakar ikilem yarattı. Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, fiziksel durumumu iyi olmazsa ona kadroda şans vermeyebilir" denildi. Beşiktaş'ta yıllık 3.1 milyon Euro kazanan Aboubakar, Konferans Ligi'nde ise 10 maçta 7 gol, 1 asist üretti.