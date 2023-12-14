Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e attığı yumruk Türk futbolunu tüm dünyaya rezil etti

Meler'in yüzünde patlayan o el, çoğumuzu üzdü! Ancak tribünlerden kalkan başka eller olduğu da görüldü! Zaten bu durum, hepimizi düşündürdü!
Meler'in yüzünde patlayan o el, çoğumuzu üzdü! Ancak tribünlerden kalkan başka eller olduğu da görüldü! Zaten bu durum, hepimizi düşündürdü!
Şok dalgası, dünyada da sürdü! Manşetler eleştirilerle süslüydü! Türk futbolu resmen küme düştü! Meler ise hastane çıkışı eliyle selam verip boynunu büktü.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A.GücüÇ. Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırısı sonrası ilk kez basın karşısına çıktı.
REFORM YAPTIK
Büyükekşi, liglerin 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını belirterek, bu hafta oynanması gereken karşılaşmaların ise 10 Ocak'ta oynanacağını belirtti. TFF Başkanı, "Allah bir daha bu acıları ne Halil Umut Meler'e ne diğer hakemlerimize ne de diğer futbol paydaşlarına yaşatmasın. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Adalet, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kısa sürede reform yaparak harekete geçtik" dedi.
Ayrıca Büyükekşi, "Yaklaşık 2 yıl önce başladığımız görevimizde, futbolumuzun değerini düşüren tüm unsurları tespit etmiştik. Teşhis belliydi, hemen tedaviye başladık. Bu süreçte reform yaparak bütün konulara dahil olmaya başladık. O gün nasıl, tek vücut olduysak; bugün de tek vücut olma zamanı. Türk adaleti gereğini yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır" şeklinde konuştu.
BIRAKMAYACAK
Büyükekşi, Meler'in kariyeri ile ilgili, "Halil Umut Meler, gerek UEFA gerek FIFA tarafından saygıdeğer bir hakemimiz. Kendisinin EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta da Rosetti ile bir görüşme yapmıştık. Hakemliği bırakması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
KANSERİ DURDURALIM!
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yönelik yaptığı saldırı hakkında sert konuştu. Collina, "Çok iyi bir hakem ve çok iyi bir insan. Ankara'da yaşadıklarını hak etmedi. Yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki morluk görüntüleri korkunç" ifadelerini kullandı. Collina, "Geçen ay Londra'da 'Hakemlere yönelik şiddet, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun geleceğine mal olabilecek bir kanser olduğunu' söyledim. Verdiği karar yanlış bile olsa bir hakem dövülemez. Bir penaltı atışı yüzünden arabası bombalanamaz ya da ateşe verilemez" şeklinde konuştu.
EVİNE DÖNDÜ
Halil Umut Meler, dün hastaneden taburcu olduktan sonra İzmir'deki evine döndü. Komşuları onu sokakta karşıladı.
YERE DÜŞEN TÜRK FUTBOLU!
Halil Umut Meler ile ilgili dış basında tepkiler sürüyor. İşte o tepkiler...
BBC: Türk futbolunu krizi sokan yumruk. İlginç olan bu yumruğa içten destek olanların olması.
Daily Mail: Şok edici saldırı, hakemlerin ne kadar korumasız olduğunu gösterdi. Türkiye'de futbol ağır yara aldı.
New York Times: Türk futbolu, darbeyi en ağır şekilde hissetti.
Guardian: Türk yöneticileri ve taraftarlar, hakemlerin yozlaşmış olduğu fikrine kapıldılar ve artık özür dilemek için geç gibi görünüyor.
Bild: Yere düşen sadece hakem mi Türk futbolu mu!
ZAMAN HAKLI OLDUĞUMU GÖSTERİYOR
Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Josef de Souza, sosyal medyadan açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu, "Birçok Türk televizyon programı hakemin başına gelenleri konuşmak için beni çağırıyor. Söyleyecek pek bir şeyim yok. Aslında geçen sene her şeyi söyledim ve bu hala geçerli. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Federasyonun da hakemlere ve aynı zamanda oyunculara yönelik bu tür davranışlara karşı daha katı düzenlemeler yapmasını diliyorum. Bir takım arkadaşımı savunduğum için yargılandım ve şimdi zaman haklı olduğumu gösteriyor" diye konuştu.
CAYDIRICILIK DÜZENLEMESİ!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yasaklanan fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerinin, "caydırıcılık" açısından yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Bakan Tunç, "Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların, cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için el birliği ile çalışacağız" dedi.
KIRMIZI ÇİZGİMİZ TOPLUMUN HUZURU
Dün gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar geldi. Koç, "TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Futbolumuz çatışma değil, ayrıştırma noktasına gelmiştir. Bu, topluma zarar vermektedir. Toplumun huzuru ve birliği, kırmızı çizgimizdir. Artık TFF'nin değişmesi değil, sorunların çözülmesi önemli" dedi. Kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını da vurgulayan Kulüpler Birliği Başkanı, "Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Sorunların giderilmesi için de tüm inisiyatifi de alacağız" diye konuştu.