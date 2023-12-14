Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e attığı yumruk Türk futbolunu tüm dünyaya rezil etti

REFORM YAPTIK Büyükekşi, liglerin 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını belirterek, bu hafta oynanması gereken karşılaşmaların ise 10 Ocak'ta oynanacağını belirtti. TFF Başkanı, "Allah bir daha bu acıları ne Halil Umut Meler 'e ne diğer hakemlerimize ne de diğer futbol paydaşlarına yaşatmasın. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Adalet, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kısa sürede reform yaparak harekete geçtik" dedi.

Ayrıca Büyükekşi, "Yaklaşık 2 yıl önce başladığımız görevimizde, futbolumuzun değerini düşüren tüm unsurları tespit etmiştik. Teşhis belliydi, hemen tedaviye başladık. Bu süreçte reform yaparak bütün konulara dahil olmaya başladık. O gün nasıl, tek vücut olduysak; bugün de tek vücut olma zamanı. Türk adaleti gereğini yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır" şeklinde konuştu.

BIRAKMAYACAK

Büyükekşi, Meler'in kariyeri ile ilgili, "Halil Umut Meler, gerek UEFA gerek FIFA tarafından saygıdeğer bir hakemimiz. Kendisinin EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta da Rosetti ile bir görüşme yapmıştık. Hakemliği bırakması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.