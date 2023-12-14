Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kadro dışı kararını yönetimimiz verdi"

ASLAN DEV EKİPLERİ GEÇTİ Cimbom, Şampiyonlar Ligi 'nde oynadığı 6 maçta 10 gol atıp, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Rakip ceza sahasına girmekte zorlanmayan Galatasaray , istediği ölçüde gol atamadı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon Devler Ligi'nde 36.3 ile maç başına en fazla ceza sahası içine giren takım oldu ve birçok büyük devi geride bıraktı. G.Saray'ı 33.2 ile Manchester City, 32.8 ile de Barcelona izledi. 32 oran yakalayan Feyenoord ile Paris Saint Germain dışında bu kulüpleri Bayern Münih ve Napoli takip etti.

Ayrıca Kartal, "Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Lider çıkabilmemiz için averaj konusu önemli. Onun için de bunun matematiğini yapıyoruz" açıklamasında bulundu. Tecrübeli hoca, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile ilgili de "Becao'nun durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Onun durumu biraz daha uzun süreceği için ocak ortası gibi takım antrenmanlarına başla diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, "Kadromuz geniş. Taraftarımızın desteğiyle buradan lider ya da en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz. Nordsjaelland maçında sonra çabuk toparlandık. İyi bir reaksiyon verdik" dedi.

VAKIFBANK ZAFERLE BAŞLADI Vakıfbank, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center'ı 25-10, 25-15 ve 25-13'lük setler sonucunda 3-0 mağlup ederek, organizasyona galibiyetle başladı. Zehra Güneş kaydettiği 14 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

ITOUDIS DÖNEMİ SONA ERDİ Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bir süredir performansı yetersiz bulunan Yunan başantrenör yönetiminde son 4 maçını kazanamayan Sarı-Lacivertliler, son 7 EuroLeague maçında da 1 galibiyet alabilmişti. Öte yandan Fenerbahçe'de yeni koç arayışı başladı. Kanarya'nın yeni koçunun Andrea Trinchieri olacağı iddia edildi.

KANARYA TRNAVA'YA HAZIR

Fenerbahçe Spartak Trnava maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla noktaladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

GÜZEL SERİLER YAKALADIK

Basın toplantısına katılan İrfan Can Kahveci, "Sezona çok iyi başladık. Hem ligde hem de Avrupa'da güzel seriler yakaladık. Sonrasında şanssızlıklarımız oldu. Şimdi toparlamaya başladık. Yarın (bugün) maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

DJIKU'NUN YANINA BU KEZ JAYDEN!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun, Trnava maçına da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tecrübeli stoperin yanında Avrupa'da şans verdiği genç oyuncu Yusuf'u kulübeye çekip, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'ye görev vermesi bekleniyor.

DAHA ÇOK GOL ATACAĞIM

Samsunspor forması giyen Çadlı hücum oyuncusu Marius Mouandilmadji, gol attıkça kendisine olan güveninin arttığını ifade etti. Mouandilmadji, "Son 3 haftada 4 gol attım. Ama daha çok atacağım" diye konuştu.



DE GEA ADA'DA KALIYOR

İngiliz basını, en son Manchester United'da oynayan kaleci David De Gea'nın yeni adresini duyurdu. Ada basınına göre, 33 yaşındaki kaleci devre arası transfer döneminde Newcastle'a imza atacak.



HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI

İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Wushu Şampiyonası'nı iple çeken milli sporcu Berna Tut, "Başarılı olmayı her zaman bir hedef olarak belirledim. Bu şampiyonada da kendime çok güveniyorum" dedi.

EFES'İN RAKİBİ MACCABI

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 14. haftasında bugün deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Mücadele 22.05'te start alacak. 13 maçta 7 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan Efes 10. sırada bulunuyor.



CITY 6'NI ÜSTÜNE GETİRDİ

Manchester City, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Kızılyıldız'ı Hamilton, Bobb ve Phillips'in golleriyle 3-2 yendi ve gruptaki 6. maçını da kazandı. Hwang ve Katai ile goler atan Kızılyıldız grubu 1 puanla bitirdi.



LEIPZIG 2-1 İLE TUR ATLADI

Devler Ligi G Grubu'nda Leipzig deplasmanda Young Boys'u Sesko ve Forsberg'in golleriyle 2-1 yenip, tur atladı. Leipzig karşısında Colley ile gol bulan Young Boys da UEFA biletini aldı.



DALLAS DONCIC İLE GÜLDÜ

NBA'de Dallas Mavericks, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 127-125 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Mavericks'te Luca Doncic 33 sayı, 17 asist ve 6 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.