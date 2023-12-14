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Fenerbahçe Spartak Trnava'yı farklı yendi liderliği kaptı!

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçları sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe son maçında sahasında Spartak Trnava'yı ağırladı. Kanarya sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler, Ludogorets'in sahasında Nordsjaelland'i yenmesiyle birlikte gruptan lider olarak çıktı ve adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 19:36 Güncelleme 14 Aralık 2023, 22:44
Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçları sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe son maçında sahasında Spartak Trnava'yı ağırladı.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

Kanarya sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler, Ludogorets'in sahasında Nordsjaelland'i yenmesiyle birlikte gruptan lider olarak çıktı ve adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Edin Dzeko (2), Ferdi ve Tadic'ten geldi.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

İRFAN CAN EĞRİBAYAT 9 MAÇ SONRA KALEDE

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra formasına kavuştu.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

Sarı-lacivertli ekibe katıldığından beri aldığı süreleri olumlu kullanarak taraftarın sevgisini kazanan İrfan Can, Dominik Livakovic'in transferinin ardından 2. kaleci konumuna gerilemişti.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

Buna rağmen daha çok Avrupa maçlarında forma şansı bulan 25 yaşındaki kaleci, gruptaki son 2 karşılaşmada görev alamamıştı.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

Ligde 6, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda son 8 resmi maçta forma giyemeyen İrfan Can, Spartak Trnava müsabakasına ise ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

İrfan Can, son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets ile oynanan müsabakada görev yapmıştı.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

İSMAİL 2 MAÇIN ARDINDAN 11'DE

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 2 maçın ardından ilk 11'e döndü.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

Son olarak Avrupa'da 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında ilk 11'de görevlendirilen İsmail, ligdeki Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise yedek soyunmuştu.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

SERDAR AZİZ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak takıma katıldı.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

Son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, daha sonra ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

33 yaşındaki savunmacı, bu mücadeleyle kadroya dönerken maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

KENT 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, 2 maç sonra kadroya girdi.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

Son olarak Avrupa'da 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında geniş kadroya dahil edilen Kent, Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise teknik heyet tercihiyle kadroya yazılmamıştı.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

TRİBÜNLER İLK KEZ EKSİK KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Spartak Trnava müsabakasına yeteri kadar ilgi göstermedi.

Sarı-lacivertliler, tribünlerin büyük bölümünü doldursa da yer yer boşluklar dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

SLOVAK SEYİRCİLER DE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan karşılaşmayı Slovak seyirciler de yerinde takip etti.

Spartak Trnava taraftarları, kendilerine ayrılan tribünün önemli bölümünü doldururken, müsabakayı 12 yabancı basın mensubu da statta izledi.

Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!
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