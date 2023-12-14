Fenerbahçe Spartak Trnava’yı farklı yendi liderliği kaptı!

Son olarak Avrupa'da 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında ilk 11'de görevlendirilen İsmail, ligdeki Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise yedek soyunmuştu.

Son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, daha sonra ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı.