16 milyon Euro’luk futbol dersi: Kopenhag artık futbolda yıldızın değil sistemin önemli olduğunu gösterdi!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray ile yarışan Kopenhag, başarılı bir grafik çizerek 8 puanla gruptan çıkmayı bildi. Danimarka ekibi, futbolda sistemin önemini bir kez daha hatırlattı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray ile yarışan Kopenhag, başarılı bir grafik çizerek 8 puanla gruptan çıkmayı bildi. Danimarka ekibi, futbolda sistemin önemini bir kez daha hatırlattı.
DÜŞÜK BİR MAAŞ BÜTÇESİ VAR
Danimarka Ligi'nde 3. olan Kopenhag, Devler Ligi'nde A Grubu'nda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2. olup, tur atladı. 16 milyon Euro gibi düşük bir maaş bütçesine sahip Kopenhag, 55 milyon Euro bütçeli G.Saray ile 210 milyon Euro'luk bütçeli İngiliz devi Manchester United'ı da geride bıraktı. Kopenhag, 300 bin Euro maaş alan 35'lik teknik direktörü Jacob Neestrup ile Avrupa'ya da meydan okudu.
KASASI 9 MİLYON EURO ARTIDA
Hojlund, Mount, Onana gibi flaş transferler yapan United ve Zaha, Ziyech, Tete gibi yıldız takviyeler gerçekleştiren Galatasaray'ı sollayarak alkışları toplayan Kopenhag, mali açıdan da artıda. Bu sezon transfere 8 milyon Euro harcayan Danimarka ekibi, 17 milyon Euro'luk da oyuncu satışı gerçekleştirerek 9 milyon Euro kara geçmeyi başardı. Kopenhag, hem sportif başarı hem de yönetimiyle takdir topladı.