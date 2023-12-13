Ligler ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den flaş açıklamalar

"HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞE DEVAM EDECEK"
Hakemlerin resmi açıklamaları var. İnsan psikolojisi, o günkü ruh halleri çok kötüydü. Hakemlerle kamp yapılacak. Psikolojilerinin eski haline gelmesi için büyük bir çalışma yapılacak. Çünkü bütün hakemler empati kuruyor. Hakemlerimize gerekenleri anlattık, onlar da mutabık kaldılar. Halil Umut Meler de gerek UEFA gerek FIFA tarafından son derecek saygıdeğer bir hakemimiz. EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Rossetti'yle de bir görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in hakemliği bırakması gibi bir şey söz konusu değil.
"GÜVENLİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI"
Güvenlikle ilgili mutlaka bir şey olacak. Bizim dün İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda ne işimiz vardı? Güvenlikle ilgili her türlü kararın alınması için talebimiz var. Adalet Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde dün itibarıyla çalışmalar başladı. Kulüplerimizin de desteğini alacağız. Özel güvenlilkler var, onların maliyetini kulüpler ödüyor. Birlikte hareket edeceğiz. Orada bulunan herkesin güvenliğini korumak birinci önceliğimiz.
HALİL UMUT MELER TABURCU EDİLDİ
Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Meler'in tedavisi sona erdi.
Hastane çıkışı demeç vermeyen FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi. Meler'in polis eşliğinde kara yoluyla İzmir'e gideceği öğrenildi.
Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yörübulut, Meler'in tedavi sürecinde neden boyunluk taktığına yönelik soruya, "Kendisi sporcu olduğu için boyun fıtığı olabiliyor. Travma sonrası boynunda düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı." yanıtını verdi.
Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti.