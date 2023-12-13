Ligler ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den flaş açıklamalar

"BENZERİ OLAYDA SIFIR TOLERANS GÖSTERECEĞİZ" Hepimizin temel misyonu, futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. Bu tutumun içinde asla şiddete yer yoktur. Ankaragücü - Rizespor maçında yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içi ya da dışında benzeri bir olayda sıfır tolerans göstereceğimizi, oyunun önemli bir parçası olan hakemlerimize saldırı ya da orantısız baskıya izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz.

"DİSİPLİN KURULU KARARINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK" Halil Umut Meler'in durumu hakkında bilgi vermek istiyorum. Doktorlardan bilgi aldık, çok şükür iyileşiyor. Kendisini de iyi gördük, bugün taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ve ailesine kavuştu. Allah bir daha bu acıları ne Halil Umut Meler'e ne diğer hakemlerimize ne de diğer futbol paydaşlarına yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Olayla ilgili hızla harekete geçen Adalet, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türk futbolunda kısa süre içinde reform yaparak harekete geçtik. O gün nasıl birlik beraberlik olduysak, bugün de birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Hukuk Müşavirliği sevklerini yapmıştır. TFF Disiplin Kurulu, kararını perşembe günü açıklayacaktır.

"RTÜK İLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK"



Bu gibi olayların önüne geçmek için para cezası gibi cezaların yanı sıra idari yaptırımlar düşünüyoruz. Bakanlıklarımızla görüşmelerimizde de 6222 sayılı kanunda gerekli değişikliklerin yapılması ve uygulanmasında TFF de yerini alacak. Ayrıca medyada futbol atmosferine zarar veren yayınlar için de RTÜK ile yaptığımız işbirliği devam edecektir.

"LİGLER 19 ARALIK SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK"

Yaptığımız toplantı sonucunda tüm liglerdeki maçların ertelenmesi kararını almıştık. 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır.

Birbirimize şikayet etmek yerine birlik olarak sağduyulu hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Geldiğimiz günden beri de bunun altını çizmiştik. Atılması gereken adımları atmaya, sorunları çözmeye ve camiamızla birlikte tüm bunları yapmaya devam edeceğiz. Olayın olduğu saatten itibaren bu süreçte bize destek veren Infantino, Ceferin ve Collina'ya teşekkür ediyorum.





"BU HAFTA OYNANMASI GEREKEN MAÇLARI 10 OCAK'A ERTELEDİK"

Salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçlar normal takvimindeydi. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'a erteledik.

Bu ayın sonunda yabancı oyuncu kuralıyla ilgili açıklamamız olacak. Kararlarımızı açıklayacağız.

"FARUK KOCA'NIN SEVKİ YAPILDI"

TFF'nin kurulları var. PFDK ve Tahkim Kurulu var. TFF Hukuk Kurulu Başkanı, her hafta maçlar oynandıktan sonra sevkleri yapıyor. Sevkler dün yapıldı. TFF Yönetimi'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. Bağımsız olan PFDK'ye yapılıyor bütün sevkler. Yarın toplanacaklar. İlgili maddelerden sevkler yapıldı. O talimatlar çerçevesinde, kurulumuzdan bağımsız olarak Ankaragücü Başkanımız Faruk Koca'nın sevki yapıldı. İnşallah bu kararlar perşembe günü açıklanacak. Biz, yıllardan beri Faruk Başkanımızı tanıyoruz. Böyle biri değildir. Bir sağlık durumu oldu, ne oldu bilmiyoruz. Bizim konumuz bu değil şu anda. Konu, adalete gitmiştir. Bizim konumuz futbol disiplin talimatıyla ilgili. Bizim, kurullara "Bir şey yapın" deme yetkimiz yok. Hukuk kurulumuza müdahale edemeyiz. Bizde Tahkim Kurulu müdahale edebilir. Kararda bir düzeltme gerekiyorsa onlar yapar. Benim söz sarf etmem yanlış olur.