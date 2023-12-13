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Sivasspor - Galatasaray maçı ertelendi mi, iptal mi? Sivas - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Süper Lig 17. hafta maç takvimi!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son dakika açıklamasında, 19 Aralık Salı günü liglerin başlacağını açıkladı. Bu kapsamda bu hafta oynanacak maçların hangi tarihe ertelendiği merak edildi. Özellikle Sivasspor ve Galatasaray maçının tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ertelendi mi? Sivas - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 14:40 Güncelleme 13 Aralık 2023, 14:44
Sivasspor - Galatasaray maçı ertelendi mi, iptal mi? Sivas - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Süper Lig 17. hafta maç takvimi!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Sivasspor - Galatasaray maçının tarihi hakkında resmi açıklama gelmedi. Bu hafta ertelenen 16. Hafta maçları 10 Ocak'ta oynanacak.

Gün ve saat belli olduğunda haberimizde yer alacaktır...

HALİL UMUT MELER TABURCU EDİLDİ

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Meler'in tedavisi sona erdi.

Hastane çıkışı demeç vermeyen FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi. Meler'in polis eşliğinde kara yoluyla İzmir'e gideceği öğrenildi.

Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yörübulut, Meler'in tedavi sürecinde neden boyunluk taktığına yönelik soruya, "Kendisi sporcu olduğu için boyun fıtığı olabiliyor. Travma sonrası boynunda düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı." yanıtını verdi.

Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

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