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Parayla saadet olmuyor! Girona, Barcelona'yı deplasmanda yıktı

La Liga’da Barcelona’yı 4-2 yenen Girona liderlik koltuğuna oturdu. 160 milyon Euro değerindeki Girona 1 milyar Euro’luk Real Madrid ile 862 milyon Euro’luk Barça’yı geride bıraktı. Girona’nın Süper Lig’deki örneği ise Kayserispor oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
Parayla saadet olmuyor! Girona, Barcelona’yı deplasmanda yıktı

La Liga'da Barcelona'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden Girona 41 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Real Madrid 39 puanla 2'nci sırada. Bu iki takımı 34'er puanla Atletico Madrid ve Barcelona takip ediyor.



160 milyon Euro kadro değeri olan Girona bu sezon için sadece 22 milyon Euro değerinde transfer yaptı. 862 milyon Euro'luk Barcelona 43 milyon Euro transfer harcaması yaparken, 1 milyar Euro değerindeki Real Madrid ise transfere 129.5 milyon Euro harcadı.



Ülkemizde ise Girona'nun örneğini Kayserispor'da görüyoruz. 3 senedir transfer tahtası kapalı olan ve ligde 3. sırada yer alan Kayserispor'un piyasa değeri 27 milyon Euro.

Transfere ise 1 TL bile harcamadılar. Bunun yanında 129 milyon Euro kadro değeri olan Beşiktaş transfere 17 milyon Euro harcadı. 125 milyon Euro kadro değeri olan Trabzonspor'un ise transfere harcadığı para 15 milyon Euro. Girona ve Kayserispor başarı için tek şartın para olmadığını ispat ettiler.


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