Parayla saadet olmuyor! Girona, Barcelona’yı deplasmanda yıktı

La Liga'da Barcelona'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden Girona 41 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Real Madrid 39 puanla 2'nci sırada. Bu iki takımı 34'er puanla Atletico Madrid ve Barcelona takip ediyor.
La Liga'da Barcelona'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden Girona 41 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Real Madrid 39 puanla 2'nci sırada. Bu iki takımı 34'er puanla Atletico Madrid ve Barcelona takip ediyor.
160 milyon Euro kadro değeri olan Girona bu sezon için sadece 22 milyon Euro değerinde transfer yaptı. 862 milyon Euro'luk Barcelona 43 milyon Euro transfer harcaması yaparken, 1 milyar Euro değerindeki Real Madrid ise transfere 129.5 milyon Euro harcadı.
Ülkemizde ise Girona'nun örneğini Kayserispor'da görüyoruz. 3 senedir transfer tahtası kapalı olan ve ligde 3. sırada yer alan Kayserispor'un piyasa değeri 27 milyon Euro.
Transfere ise 1 TL bile harcamadılar. Bunun yanında 129 milyon Euro kadro değeri olan Beşiktaş transfere 17 milyon Euro harcadı. 125 milyon Euro kadro değeri olan Trabzonspor'un ise transfere harcadığı para 15 milyon Euro. Girona ve Kayserispor başarı için tek şartın para olmadığını ispat ettiler.