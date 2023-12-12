Parayla saadet olmuyor! Girona, Barcelona’yı deplasmanda yıktı

La Liga'da Barcelona'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden Girona 41 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Real Madrid 39 puanla 2'nci sırada. Bu iki takımı 34'er puanla Atletico Madrid ve Barcelona takip ediyor.





160 milyon Euro kadro değeri olan Girona bu sezon için sadece 22 milyon Euro değerinde transfer yaptı. 862 milyon Euro'luk Barcelona 43 milyon Euro transfer harcaması yaparken, 1 milyar Euro değerindeki Real Madrid ise transfere 129.5 milyon Euro harcadı.