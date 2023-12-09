Fenerbahçe Beşiktaş’ı yendi! Hakem kararları maça damga vurdu

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Karşılaşma sarı lacivertlilerin 3-1 üstünlüğü ile noktalandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Dzeko ve Tadic'ten geldi. Beşiktaş'ın tek golünü Chamberlain attı.
LİDER FENERBAHÇE
Bu sonucun ardından puanını 40'a yükselten Fenerbahçe liderliği Galatasaray'dan geri aldı. Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.
DERBİDE TADIC ŞOV
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Dusan Tadic, Dzeko'nun attığı golde de şık bir asist yaptı.
3 PENALTI KARARI
Maçta 3 penaltı kararı çıktı. Samet'in Cenk'i düşürdüğü pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Karoğlan, Amartey'in Szymanski'yi düşürdüğü pozisyond ise önce devam dedi ardından VAR uyarısıyla penaltıyı verdi.
Fenerbahçe'nin Bailly'nin eline çarpan toptan kazandığı penaltı da VAR uyarısıyla geldi.
KIRMIZI VAR'DAN DÖNDÜ
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün Szymanski'yi düşürdüğü pozisyonda Atilla Karaoğlan kırmızı kartına başvurdu. VAR uyarısıyla kartın rengi sarıya döndü.
ABOUBAKAR TARTIŞMASI
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın 11'de olmaması tartışma yarattı. Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin 2. golü bulmasının ardından golcü oyuncuyu oyuna soktu.
ONUR BULUT'A TEPKİ
Beşiktaş'ta 80. dakikada oyundan alınan Onur Bulut ıslıklandı. Milli oyuncuya takım arkadaşları moral verdi.