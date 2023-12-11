Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Berabere kalırsa Bayern'in Manchester deplasmanından en azından 1 puan almasını bekleyecek. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bunun için Bayern Münih'in Manchester United'dan puan alması gerekiyor.

Ancak gruptan çıkmayı garantileyen Alman temsilcisi, Kopenhag karşısında etkisiz kalmış; hatta Okan Buruk, "Çok kazanmak istiyormuş gibi değildi" sözleriyle Bayern'i eleştirmişti.