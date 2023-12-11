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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Kopenhag deplasmanına konuk olacak. Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmak isteyen sarı-kırmızılıların Danimarka ekibiyle oynayacağı maç öncesi gruptan çıkma ihtimalleri araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray nasıl gruptan çıkar? İşte tüm ihtimaller...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 12:25 Güncelleme 11 Aralık 2023, 12:33
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçına çıkıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Sarı-kırmızılılar, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadyumu'nda Kopenhag'a konuk olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

A Grubu'nda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 5 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Sarı-kırmızılılarla aynı puana sahip Kopenhag ise averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Peki, Galatasaray nasıl tur atlar? İşte yanıtı...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanırsa 8 puana yükselecek ve üst tura çıkacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Berabere kalırsa Bayern'in Manchester deplasmanından en azından 1 puan almasını bekleyecek. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray yenilse de yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilir.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Bunun için Bayern Münih'in Manchester United'dan puan alması gerekiyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Ancak gruptan çıkmayı garantileyen Alman temsilcisi, Kopenhag karşısında etkisiz kalmış; hatta Okan Buruk, "Çok kazanmak istiyormuş gibi değildi" sözleriyle Bayern'i eleştirmişti.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
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