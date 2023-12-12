Gaziantep galibiyetinin ardından oyuncularını tebrik eden Abdullah Avcı taraftarlara seslendi: Biz büyük bir aileyiz

Bjelica ile ilk 8 haftada 15 gol atıp, 11 gol yiyen Trabzonspor , Abdullah Avcı ile geride kalan 7 haftada 12 gol atıp kalesinde sadece 8 gol gördü. Avcı'nın, Kayserispor maçında alınan mağlubiyetinin telafi edilmesinden dolayı mutlu olduğu öğrenildi.

TRİBÜNLERİ DOLDURALIM

Maçın ardından soyunma odasında performans nedeniyle oyuncularına teşekkür eden tecrübeli isim, "Oyun planına tam olarak sadık kaldınız. Bu da beni mutlu etti." dedi.



Samsunspor maçında tribünlerin dolmasını isteyen Avcı taraftarlara da seslenerek, "Biz büyük bir aileyiz, sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var" dedi.