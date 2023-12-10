Gaziantep FK 1 - 3 Trabzonspor ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de 16. hafta maçında Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Hatayspor'a konuk olacak. FIRTINA 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan ve evinde Mondi Home Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı yenmesini bildi.





İLK YARINDAN DETAYLAR

1' Hakem Arda Kardeşler düdüğünü çaldı ve maç başladı. 10' Gaziantep FK'da Dragus ceza sahası içerisinde topu indirdi. Oğulcan Çağlayan vuruşunu yaptı, ancak top Uğurcan Çakır'da kaldı.

16' Bakasetas, serbest vuruşta çok sert bir vuruş yaptı. Gaziantep FK kalecisi Nita, dönerek gelen topu kurtarmayı başardı. 22' Trabzonspor, bu dakikalarda Gaziantep FK kalesine baskı kurdu ve ev sahibi ekip kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. 32' Trabzonspor'da Edin Visca sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içerisindeki Onuachu kafayı vurdu, ancak Gaziantep FK kalecisi Nita harika bir kurtarış yaparak gole bir kez daha izin vermedi. Ardından top Onuachu'ya çarparak auta çıktı.