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Gaziantep FK 1 - 3 Trabzonspor ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trabzonspor, Süper Lig'de 15. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer ikinci yarıda Trezeguet (2) ve Bakasetas'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golü Draguş'tan geldi.

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 17:55 Güncelleme 10 Aralık 2023, 21:04
Gaziantep FK 1 - 3 Trabzonspor MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.



GAZİANTEP'TE 'FIRTINA' ESTİ GEÇTİ
Maçta gol perdesini ikinci yarının başında 48. dakikada attığı golle Trezeguet açtı. 59. dakikada ise Bakasetas attığı güzel golle farkı 2'ye çıkardı. Bordo-mavililerde 75. dakikada yine Mısırlı oyuncu sahneye çıktı. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

PUANINI 26'YA YÜKSELTTİ
Gaziantep FK'nın tek golü ise 79. dakikada şık frikik golüyle Dragus'un ayağından geldi. Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 26'a yükseltti.

Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de 16. hafta maçında Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Hatayspor'a konuk olacak.

FIRTINA 2 MAÇ SONRA KAZANDI
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan ve evinde Mondi Home Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı yenmesini bildi.



İLK YARINDAN DETAYLAR
1' Hakem Arda Kardeşler düdüğünü çaldı ve maç başladı.

10' Gaziantep FK'da Dragus ceza sahası içerisinde topu indirdi. Oğulcan Çağlayan vuruşunu yaptı, ancak top Uğurcan Çakır'da kaldı.

16' Bakasetas, serbest vuruşta çok sert bir vuruş yaptı. Gaziantep FK kalecisi Nita, dönerek gelen topu kurtarmayı başardı.

22' Trabzonspor, bu dakikalarda Gaziantep FK kalesine baskı kurdu ve ev sahibi ekip kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

32' Trabzonspor'da Edin Visca sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içerisindeki Onuachu kafayı vurdu, ancak Gaziantep FK kalecisi Nita harika bir kurtarış yaparak gole bir kez daha izin vermedi. Ardından top Onuachu'ya çarparak auta çıktı.



36' Gaziantep FK kalecisi, yaptığı kurtarışlarla maça şu ana kadar damgasını vurdu. Trezeguet'in vuruşunda da kalesini gole kapatmayı başardı.

39' Trabzonspor, sol kanattan bir kez daha Trezeguet'le geldi. Sol taraftan yapılan ortaya iyi yükselen Onuachu, Nita'nın boşa çıktığı pozisyonda kafayı vurdu, ancak top üst direkten auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.


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