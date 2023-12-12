EURO 2032 Türkiye’den alınacak mı, son durum ne? Hakeme yumruklu saldırı Avrupa Şampiyonası tehlikede mi? EURO 2032 Türkiye son gelişmeler

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik şiddet içeren saldırısı büyük yankı uyandırdı.
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik şiddet içeren saldırısı büyük yankı uyandırdı.
TÜRKİYE'DEN EURO 2032 ALINABİLİR!
Faruk Koca'nın hakeme saldırısı, Türk futbolunun imajına zarar verdi ve spor camiasında büyük tepkilere neden oldu. Bu olay nedeniyle Türkiye'nin EURO 2032 ev sahipliği için adaylığı tehlikeye girebileceği iddia edildi. Türkiye'nin bu tür şiddet olaylarına karşı sıfır tolerans politikası benimsemesi ve benzer durumların tekrarlanmaması için ciddi adımlar atması gerekebilir. Bu gelişme, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda düzenlenecek büyük spor organizasyonlarını alabilme şansını etkileyebilir.
TÜRKİYE 7. GİRİŞİNDE EV SAHİPLİĞİNE HAK KAZANDI
EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu.
Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğine hak kazandı.
DIŞ BASINDA DA YANKILANDI
Ankaragücü - Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı, kısa sürede dış basında da yankılandı.
Ankaragücü Başkanı, Süper Lig'de Rizespor ile oynanan maçın ardından hakemin yüzüne yumruk ve tekme attı. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından hakemin suratına yumruk atıldı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Halil Umut Meler'in karşısına, kameralara yansıyan iğrenç sahnelerde hakeme yumruk atanın Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Meler yere düştü ve yüzünü korumaya çalışırken en az iki kişi tarafından tekmelendi. Uzaklaştırıldıktan sonra gözünün şiştiği görüldü. Büyük bir oyuncu kalabalığı, antrenör ekibi ve güvenlik hızla olay yerine gelerek saldırıyı durdurdu. Sarsılan Meler'e ayağa kalkmasına yardım etti.