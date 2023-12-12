Kopenhag - GS maç sonucu: 1-0 (ÖZET) | İşte Kopenhag - Galatasaray maçından dakikalar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Kopenhag'a konuk olan Galatasaray, rakibine Lerager'in golüyle 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 3. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

58' Kopenhag, Lerager ile öne geçti.

61' Tete ve Kaan Ayhan'ın yerine Mertens ve Ziyech sahada.

65' Zaha yerine Bakambu oyuna girdi.

77' Oliveira ve Barış Alper Yılmaz, Angelino ve Torreira yerine oyuna girdi.