Kopenhag - GS maç sonucu: 1-0 (ÖZET) | İşte Kopenhag - Galatasaray maçından dakikalar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Kopenhag'a konuk olan Galatasaray, rakibine Lerager'in golüyle 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 3. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Kopenhag'a konuk olan Galatasaray, rakibine Lerager'in golüyle 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 3. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
1' Maç başladı.
38' Kopenhag'da Jelert sarı kart gördü.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
55' Zaha sarı kart gördü.
58' Kopenhag, Lerager ile öne geçti.
61' Tete ve Kaan Ayhan'ın yerine Mertens ve Ziyech sahada.
65' Zaha yerine Bakambu oyuna girdi.
77' Oliveira ve Barış Alper Yılmaz, Angelino ve Torreira yerine oyuna girdi.
90' Lerager ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
4 dakika uzatma dakikası verildi.
Mücadele Kopenhag'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.