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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: "Spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır"

Son dakika haberi! MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadığını belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 11:11 Güncelleme 12 Aralık 2023, 11:11
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı: Spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadığını belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." dedi.



Ebubekir Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşıyız. MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz.

Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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