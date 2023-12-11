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Soyunma odası inledi: F.Bahçe derbi galibiyetinin ardından büyük coşku yaşadı

Beşiktaş’ı 3-1 yenen Fenerbahçeli futbolcular, bu zaferin ardından soyunma odasında büyük coşku yaşadı. İsmail Kartal oyuncuları tek tek tebrik ederken, hocalarını omuzlarına alan oyuncular, “Sarı-Lacivert, şampiyon Fener” tezahüratı yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Soyunma odası inledi: F.Bahçe derbi galibiyetinin ardından büyük coşku yaşadı

Sonucu merakla beklenen Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe 3-1 kazanarak 15. haftayı lider tamamladı.

Ezeli rakibi karşısında elde ettiği bu zaferin ardından Sarı-Lacivertli ekibin soyunma odasında büyük bir sevinç ve coşku yaşandığı ortaya çıktı.

ŞAMPİYON FENER SESLERİ...
Kritik maçta ortaya koydukları performans sonrası soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal oyuncularını tek tek tebrik etti. Kartal öğrencilerine, "Buradan galibiyetle ayrılarak çok değerli bir adım attık. Fenerbahçe'nin gücünü herkes gördü. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi. Bu sözlerin ardından ise Fenerbahçeli futbolcuların İsmail Kartal'ı omuzlarına aldığı ve soyunma odasını da "Sarı-Lacivert, şampiyon Fener" tezahüratlarıyla inlettiği öğrenildi.

Ali Koç ve yönetimi, Beşiktaş maçı sonrası teknik heyet ve oyuncuları kutladı.

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