Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Galatasaray bu mücadeleyi kazanırsa, Manchester United-Bayern Münih karşılaşmasına bakmadan gruptan 2. olarak çıkacak.

Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Cimbom, Danimarka'ya moralli gidecek.

Sarı-kırmızılılar tüm planlarını gruptan çıkmak için dizayn etti.