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Galatasaray'a yeni Neymar! Brezilya'dan geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında tıpkı sezon başında olduğu gibi takımı güçlendirmeye yönelik hamleler yapacak olan Aslan, listeyi belirledi. Sarı kırmızılılar, Brezilya'dan flaş bir ismi gündemine aldı. İşte yeni Neymar olarak adlandırılan o isim ve A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 16:00 Güncelleme 11 Aralık 2023, 16:00
Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı maçına çıkacak.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda son mücadelesini Kopenhag deplasmanında verecek.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Grupta 5 puanı olan Cimbom, Danirmakta temsilcisinin ardından averjla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Galatasaray bu mücadeleyi kazanırsa, Manchester United-Bayern Münih karşılaşmasına bakmadan gruptan 2. olarak çıkacak.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Cimbom, Danimarka'ya moralli gidecek.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Sarı-kırmızılılar tüm planlarını gruptan çıkmak için dizayn etti.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Aynı zamanda Galatasaray, Süper Lig'de de şampiyon olmak istiyor.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya rekabete giren Cimbom, averajla 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Galatasaray'ın bu mücadelesinde en çok dikkat çeken isim Teknik Direktör Okan Buruk.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak ilk sezonunda 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, bu sezon çıtayı yükseltti.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Ligde 15 haftada 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, puan ortalamasını 2.66'ya çıkardı.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Sarı-kırmızılı takımın başında 51 lig maçında 41 galibiyet gören başarılı teknik adam, istatistiklerde zirveye abone oldu.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Tüm kulvarlarda mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte gözler, devre arası transfer döneminde.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Bunun için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, rotayı Brezilya'ya çevirdi.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Brezilya'da Santos'un bu sezon 111 yıl aradan sonra küme düşmesi takımda moralleri bir hayli bozmuş durumda.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Brezilya'da siyah-beyazlı kulübün, birçok oyuncusu ile yollarını ayrılacağı düşünülüyor.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Bu oyunculardan en kuvvetli muhtemel ismi Marcos Leonardo.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

G.SARAY YENİ NEYMAR'I BULDU!
Sarı-kırmızılı ekip, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen Marcos Leonardo ile ilgileniyor.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Cimbom yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Brezilyalı futbolcu geleceğin Neymar'ı olarak nitelendiriyor.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

1.74 boyunda olmasına rağmen oldukça güçlü olarak bilinen Leonardo, ülkesinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Yıldız oyuncu Santos'un küme düşmesinden sonra menajerine teklifleri değerlendireceğini söyledi.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Bu durumdan sonra Galatasaray harekete geçti.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Sarı-kırmızılılar Marcos Leonardo'yu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber edecek.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor

Bu sezon 49 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 21 gol, 4 asistlik performans gösteren Leonardo, takımını ligte tutmayı başaramadı.

Galatasaray’a yeni Neymar! Brezilya’dan geliyor
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