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Galatasaray Fenerbahçe'nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemindeki milli yıldız için pusuda bekliyor. Sarı kırmızılılar, Kopenhag maçının kazanılması halinde bu transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 11:38 Güncelleme 11 Aralık 2023, 11:38
Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki rotasını belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına odaklandı.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle sezona başlayarak birçok yıldızı kadrosuna katan Cimbom, devre arasında kadrosunu güçlendirerek hedeflerine emin adımlarla yürümek istiyor.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Galatasaray için bu hafta bir hayli hareketli geçecek. Sarı- Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak. Cimbom, Danimarka ekibini mağlup ettiği taktirde adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Galatasaray son 16 turuna kalırsa UEFA'dan yaklaşık 12 milyon Euro daha kasasına koyacak.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Sonraki turlar için kadrosuna güçlendirmek isteyen Cimbom'un hedefindeki isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan...

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile sürekli temas halinde.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde tur atlarsa Salih Özcan'ın menajeri ile bu hafta temasa geçecek.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Yıldız oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 2022 yılında Köln'den Dortmund'a 5 milyon Euro'ya transfer olan milli yıldızın şimdiki değeri ise 13 milyon Euro.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Orta saha oyuncularından Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, devre arasında Salih Özcan transferine resmiyet kazandırmaya çalışacak.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

65 GOLE KATKIDA BULUNDU

Bu sezon Dortmund'ta 15 karşılaşmada forma giyen Salih Özcan gol veya asist üretemedi. 16 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu kariyerinde 296 karşılaşmada forma giydi. 42 kez fileleri havalandırırken 23 asist yaptı.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

DORTMUND GÖNDERMEYE HAZIR

Alman ekibi Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Almanlar devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak ve yıldız oyuncu ile yollarını ayıracak.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor

Cimbom, Kopenhag'ı yenip Devler Ligi'nden ekstra gelir etmesi durumunda Salih Özcan'ın menajeriyle masaya oturacak.

Galatasaray Fenerbahçe’nin gözdesini kapacak! Tur gelirse o da geliyor
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