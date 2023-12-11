Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan’a şok ceza!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Öte yandan maça, hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlar damga vurdu.
Penaltıları VAR uyarısıyla veren ve Tayfur Bingöl'e gösterdiği kırmızı kartı yine VAR uyarısıyla iptal eden Karaoğlan, büyük tartışma konusu olmuştu.
Akşam'da yer alan habere göre hakem Atilla Karaoğlan'a cezanın yolda olduğu bildirildi.
Merkez Hakem Kurulu, Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendirecek.
Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda görev yapan Atilla Karaoğlan, derbi öncesi Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı.