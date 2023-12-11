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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan'a şok ceza!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçta verdiği kararlar tartışılan hakem Atilla Karaoğlan için karar verildi. Derbide tam 3 kez VAR'a giden Karaoğlan'ın kararları tepki çekmişti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 13:20 Güncelleme 11 Aralık 2023, 13:20
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan’a şok ceza!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan’a şok ceza!

Öte yandan maça, hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlar damga vurdu.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan’a şok ceza!

Penaltıları VAR uyarısıyla veren ve Tayfur Bingöl'e gösterdiği kırmızı kartı yine VAR uyarısıyla iptal eden Karaoğlan, büyük tartışma konusu olmuştu.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan’a şok ceza!

Akşam'da yer alan habere göre hakem Atilla Karaoğlan'a cezanın yolda olduğu bildirildi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan’a şok ceza!

Merkez Hakem Kurulu, Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendirecek.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan’a şok ceza!

Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda görev yapan Atilla Karaoğlan, derbi öncesi Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan’a şok ceza!
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