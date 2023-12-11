Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan’a şok ceza!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Penaltıları VAR uyarısıyla veren ve Tayfur Bingöl'e gösterdiği kırmızı kartı yine VAR uyarısıyla iptal eden Karaoğlan, büyük tartışma konusu olmuştu.