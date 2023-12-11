Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Lig ve Avrupa'da mücadelesine devam eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Spartak Trnava maçını kazanarak gruptan çıkmak isteyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Başta stoper ve orta saha olmak üzere birkaç bölgeyi güçlendirmek isteyen Kanarya, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
HULL CITY KANCASI
Habertürk'ün haberine göre; İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Miha Zajc için ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.
Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.
Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
KENT'İ DE İSTİYORLAR
Hull City'nin Miha Zajc ile birlikte Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Ryan Kent'i de istediği öğrenildi.
Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta süre aldı.
İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Ryan Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.