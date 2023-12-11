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Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Hull City kancası

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Devre arasında kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde iki yıldız ismin Hull City'ye transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 18:01 Güncelleme 11 Aralık 2023, 18:01
Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Lig ve Avrupa'da mücadelesine devam eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Sarı-lacivertliler, ligin 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a konuk oldu.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Kanarya rakibini yıldız futbolcuları Dzeko, Tadic (p) ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Spartak Trnava maçını kazanarak gruptan çıkmak isteyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Sarı-lacivertliler, ocak ayında takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Başta stoper ve orta saha olmak üzere birkaç bölgeyi güçlendirmek isteyen Kanarya, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

HULL CITY KANCASI

Habertürk'ün haberine göre; İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Miha Zajc için ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

KENT'İ DE İSTİYORLAR

Hull City'nin Miha Zajc ile birlikte Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Ryan Kent'i de istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta süre aldı.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

Ryan Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Hull City kancası
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