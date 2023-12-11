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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar depremi!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek başlayan ve ikinci yarı oyuna dahil olan Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla taraftarın dikkatini çekmişti. Beşiktaş'ta yönetimin yıldız golcü ile ilgili flaş bir karar aldığı belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 11:20 Güncelleme 11 Aralık 2023, 12:15
Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar depremi!

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar depremi!

Süper Lig'in 15. haftasındaki Fenerbahçe derbisine sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Vincent Aboubakar, maça dahil olduktan sonra da etkisiz göründü.

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar depremi!

Ligde oynadığı son 4 maçta gol katkısı veremeyen ve sakatlığı sebebiyle de 3 maç kaçıran Aboubakar'la ilgili Beşiktaş'ın harekete geçeceği aktarıldı.

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar depremi!

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, devre arasında Vincent Aboubakar'la ilgili durum değerlendirmesi yapacak.

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar depremi!

Deneyimli golcünün özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu haber detayında yer aldı. Beşiktaş'ın oyuncuya gelecek tekliflere kapıyı açık tutacağı belirtildi.

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar depremi!

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Aboubakar 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar depremi!

Beşiktaş ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun +1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar depremi!
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