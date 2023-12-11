Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar depremi!

Süper Lig'in 15. haftasındaki Fenerbahçe derbisine sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Vincent Aboubakar , maça dahil olduktan sonra da etkisiz göründü.

Ligde oynadığı son 4 maçta gol katkısı veremeyen ve sakatlığı sebebiyle de 3 maç kaçıran Aboubakar'la ilgili Beşiktaş'ın harekete geçeceği aktarıldı.