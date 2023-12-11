Fenerbahçe tarihinin en golcü sezonunu yaşıyor. Bu sezon 26 resmi maça çıkan Sarı-Lacivertliler toplam 70 kez rakip fileleri sarstı. Maç başına 2.69 gol ortalaması yakaladı.
Fenerbahçe tarihinin en golcü sezonunu yaşıyor. Bu sezon 26 resmi maça çıkan Sarı-Lacivertliler toplam 70 kez rakip fileleri sarstı. Maç başına 2.69 gol ortalaması yakaladı.
Fenerbahçe 1991/92 ve 2000/01 sezonlarında 2.56, 1988/89 sezonunda 2.55 gol ortalaması yakalamıştı. Bunun yanında Fenerbahçe'de Edin Dzeko (14), Dusan Tadic (11), Sebastian Szymanski (11) ve İrfan Can Kahveci (10) ile birlikte 4 futbolcu şimdiden çift haneli gol rakamlarına ulaşmış durumda.
En son bu durum 2012/13 sezonunda yaşanmış Sow (19), Kuyt (11), Baroni (11) ve Webo (10) çift haneli gol rakamlarına ulaşmıştı. Fenerbahçe aynı zamanda Galatasaray'dan sonra ligin en az gol yiyen takımı konumunda.
KAHRAMAN DJIKU
Derbi zaferinin kahramanlarından birisi de Alexander Djiku oldu. 1 aydan fazla bir süredir takımdan ayrı olan ve takımla sadece 3 idmana çıkan Djiku'nun derbi öncesi 90 dakikayı çıkartacak bir fizik kapasitesi yoktu. İsmail Kartal "Onu 60 dakika oynatmayı planlamıştık" açıklamasını yapmıştı. Ancak sahada 84 dakika kalan Djiku, oyundan çıkarken adeta adım atacak halde değildi. Djiku'nun yokluğunu Fenerbahçe çok hissetmişti.
TADIC'TEN DERBİ SEFASI
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde 1 gol ve 1 asistle maçın kahramanlarından birisi olmuştu. Sırp futbolcu, derbi galibiyetini kutlamayı da es geçmedi.
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre teknik direktör İsmail Kartal'dan izin alan Tadic, derbinin ardından ünlü sanatçı Sibel Can'ın konserine gitti. Konserde oldukça eğlendiği gözlenen Tadic'in görüntüleri de sosyal medyada yayıldı. Tadic'in bu görüntülerine özellikle Sarı- Lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve yorumlarda bulundu. Yorumlarda "Galatasaray galibiyetinden sonra bizi de götür" diyenler de oldu. Dusan Tadic derbi zaferinin keyfini konserde çıkardı.