Fenerbahçe tarihinin en golcü sezonunu yaşıyor

KAHRAMAN DJIKU

Derbi zaferinin kahramanlarından birisi de Alexander Djiku oldu. 1 aydan fazla bir süredir takımdan ayrı olan ve takımla sadece 3 idmana çıkan Djiku'nun derbi öncesi 90 dakikayı çıkartacak bir fizik kapasitesi yoktu. İsmail Kartal "Onu 60 dakika oynatmayı planlamıştık" açıklamasını yapmıştı. Ancak sahada 84 dakika kalan Djiku, oyundan çıkarken adeta adım atacak halde değildi. Djiku'nun yokluğunu Fenerbahçe çok hissetmişti.