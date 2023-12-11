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Fenerbahçe Avrupa devlerini solladı: Bayern, City, Lille ve Leverkusen'i geçti

Fenerbahçe, rakiplerine 102 şut fırsatı verdi. Sarı-Lacivertliler bu alanda Bayern, City, Lille ve Leverkusen’i geçmeyi başardı. Süper Lig'de averajla zirvede yer alan Fenerbahçe, hücumdaki başarılı performansının dışında savunmadaki etkin görüntüsüyle de göz dolduruyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Fenerbahçe Avrupa devlerini solladı: Bayern, City, Lille ve Leverkusen’i geçti

Süper Lig'de averajla zirvede yer alan Fenerbahçe, hücumdaki başarılı performansının dışında savunmadaki etkin görüntüsüyle de göz dolduruyor.

Türkiye Ligi'nde geride kalan 15 maçta 11 gol yiyen Kanarya, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi değerlendirmeye alındığında, rakiplerine en az şut fırsatı veren takım oldu. Sarı-Lacivertliler, rakiplerine 102 şut izni vererek zirvede yer aldı. F.Bahçe'yi, Bayern Münih (116), Leverkusen (116), Lille (121) ve City (128) takip etti.

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