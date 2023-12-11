Fenerbahçe Avrupa devlerini solladı: Bayern, City, Lille ve Leverkusen’i geçti

Süper Lig 'de averajla zirvede yer alan Fenerbahçe , hücumdaki başarılı performansının dışında savunmadaki etkin görüntüsüyle de göz dolduruyor.

Türkiye Ligi'nde geride kalan 15 maçta 11 gol yiyen Kanarya, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi değerlendirmeye alındığında, rakiplerine en az şut fırsatı veren takım oldu. Sarı-Lacivertliler, rakiplerine 102 şut izni vererek zirvede yer aldı. F.Bahçe'yi, Bayern Münih (116), Leverkusen (116), Lille (121) ve City (128) takip etti.