Derbi sonrasında sosyal medyada Aboubakar fırtınası esti! Nijeryalı santrforun saç ektirdiği iddia edildi





3 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Premier Lig'de üst üste 3 beraberliğin ardından geçen hafta Aston Villa'ya 1-0 kaybeden Manchester City, Luton Town ile karşılaştı. 45+2'de Adebayo'nun golüyle geri düşen Guardiola'nın talebeleri, 62'de Bernardo Silva, 65'te Grealish'in golleriyle geri döndü. City puanını 33'e çıkardı, Luton ise 9 puanda kaldı.

CİMBOM'A 'UĞURSUZ' HAKEM!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın Parken Stadyumu'nda Kopenhag'a konuk olacağı mücadeleyi İtalyan Hakem Daniel Orsato yönetecek. 48 yaşındaki hakem 3'ü Türkiye A Milli Futbol Takımı olmak üzere 8 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Türk takımları sadece bir kez kazanabildi. 2015 yıında Fenerbahçe'nin deplasmanda Atromitos'u 1-0 ile geçtiği mücadele Daniel Orsato düdük çalmıştı. Orsato'nun yönettiği maçlarda Galatasaray, Barcelona'ya evinde 2-1, Real Madrid'e de 1-0 kaybetmişti.



KENDİMİ İTALYA'YA YAKIN GÖRÜYORUM

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Kopenhag ile oynanacak maç öncesi TuttoMercatoWeb'e açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, "Kopenhag maçının taraftarlar ve kulüp için tarihi bir önemi var. Bir an önce maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Aktürkoğlu, "İtalya olağanüstü bir futbol, tarih ve gelenek ülkesi. Tutku dolu taraftarları ve bu sporun tarihini yazan kulüpleri var. Orada futbol oynamak heyecan verici olur. Tüm bu tutku ve olağanüstü zorluklarla kendimi kesinlikle bu ligde görüyorum" ifadelerini kullandı.



TARAFTAR UYARISI

Kopenhag, kritik maç öncesi taraftarlar için uyarıda bulundu. Danimarka kulübü, misafir tribünü dışında Parken Stadyumu'na girecek G.Saraylılar'ı dışarı çıkacaklarını belirtti.



100. MAÇ PEŞİNDE

Aslan'a 2021'de gelen Victor Nelsson, 100. maçına hazırlanıyor. 25 yaşındaki stoper, 99 maça çıkarken 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Nelsson, Kopenhag'a karşı oynarsa 'dalya' diyecek.



FORMAYI ALACAK

Aslan'ın Kopenhag maçında sol bekteki ismi Angelino olacak. Barış Alper'in Pendik ve Adana Demir'e karşı performansı beğenilse de bu maçta Angelino'nun oynayacağı öğrenildi.



KOPENHAG'I KIZDIRDILAR

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Kopenhag, Danimarka Kupası'nda Silkeborg'a elendi. Ev sahibi Silkeborg, attığı tek golde ve son düdükten sonra Galatasaray'ın gol müziğini (I Will Survive) çaldı. Danimarka ekibinin bu hamlesi sosyal medyadaki Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok konuşuldu. Maçtan sonra konuşan Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, "Artık Galatasaray maçına odaklandık. Taraftar desteğine ihtiyacımız olacak" dedi.

SÜPER LİG'DE ÇİFTE HEYECAN

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 maçla birlikte sona erecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelelerde Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Konyaspor da Sivasspor ile karşılaşacak.



EFES'İN KONUĞU F.BAHÇE

Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında bugün Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Sinan Erdem'deki maç 19.00'da başlayacak. Taraflar arasındaki son 10 maçta iki takım da 5 galibiyet aldı.



LAKERS KUPAYI KAZANDI

NBA'de sezon için turnuvası final maçında LA Lakers, Indiana'yı 123-109 yenip şampiyon oldu. Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 20 ribaunt 5 asist üretti. Pacers'ta ise Haliburton 20 sayı, 11 asistle maçı tamamladı.



KRUNIC İÇİN LYON İDDİASI

İtalya'dan Calcio Mercato, F.Bahçe ile anlaştığı gündemde olan Rade Krunic için Lyon'un devreye girdiğini yazdı. Ocak'ta oyuncu, Milan'dan ayrılacak.



ROSSI'DEN 29 MİLYON TL

MLS'te Diego Rosssi'nin takımı Columbus şampiyon oldu. F.Bahçe, anlaşma gereği 29 milyon TL (1 milyon dolar) gelire hak kazandı.

F.BAHÇE DERBİDE GÜLDÜ: 1-0

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Fenerbahçe Petrolofisi 10 kişi kaldığı maçta konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertli ekibe 3 puan getiren golü 81. dakikada Danielle Alice Steer kaydetti.



JESUS'TAN GÖNDERME!

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde kendilerini takip eden Al Nassr'a göndermede bulundu. Portekizli teknik adam, "Bizdeki gibi Neymar olmadan yarışabilirler mi? Onları Ronaldo olmadan izlemek istiyorum" dedi.



MANİSA DAÇKA'YI DEVİRDİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı deplasmanda 89-87 mağlup etti. Maçın ilk yarısını Darüşşafaka Lassa 49-45 önde tamamlamıştı.



ONUR BULUT'A DESTEK VAR!

Fenerbahçe derbisinde oyundan çıkarken Beşiktaş taraftarının ıslıkları ile karşı karşıya kalan Onur Bulut'un oldukça zor bir dönem geçirdiği öğrenildi. Oyuncuya takım arkadaşları ve teknik kadronun moral verdiği bildirildi.



BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Konferans Ligi'nde perşembe günü Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'tan açıklama geldi. Açıklamada "Maçın biletleri, 11-13 Aralık tarihleri arasında Tüpraş Stadyumu Sporcu Girişi'nde satışa sunulacaktır. Bilet fiyatı 20 İsviçre Frangı'dır" denildi.



BEYZBOLDA REKOR SÖZLEŞME

Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) yıldız Japon oyuncusu Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers kulübüyle 10 sezon için 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Büyük yankı uyandıran bu sözleşme spor tarihinin en büyük kontratı oldu. Shohei Ohtani, son 3 yılda iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmeyi başarmıştı. Japon beyzbolcuya birçok kulüp talip olmuş ve hangi takıma transfer olacağı da merak konusu olmuştu.