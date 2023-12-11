Derbi sonrasında sosyal medyada Aboubakar fırtınası esti! Nijeryalı santrforun saç ektirdiği iddia edildi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında sosyal medyada Aboubakar fırtınası esti. Sürpriz bir şekilde derbi maça yedek kulübesinde başlayan Nijeryalı santrforun saç ektirdiği iddia edildi.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında sosyal medyada Aboubakar fırtınası esti. Sürpriz bir şekilde derbi maça yedek kulübesinde başlayan Nijeryalı santrforun saç ektirdiği iddia edildi.
2. yarıda oyana giren Aboubakar'ın saç ektirme ameliyatı geçirdiği için topa kafa vurmadığı da bir diğer iddiaydı. Bununla ilgili olarak Beşiktaş kulübünden dün bir açıklama geldi. Beşiktaş Kulübü Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan, Aboubakar'ın saç ektirmediğini, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
ALANYA 6 MAÇ SONRA GÜLDÜ
Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile Alanyaspor karşılaştı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu. Maçta Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 89'da Joao Novais kaydetti. Bu sonucun ardından Alanyaspor, 6 maç aradan sonra galibiyet elde etti ve 14 puana ulaştı. İstanbulspor ise 8 puanla haftayı tamamladı.
BAŞAKŞEHİR TEK ATTI
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir evinde Hatayspor'u 1-0 ile geçti. Başakşehir'in golünü 12'de Abeid attı. Başakşehir'de 90+6'da Opoku kırmızı kart gördü. Ayrıca konuk takım Hatay'da Dadashov, 90+8'de penaltıdan yararlanamadı. Başakşehir puanını 15 yaptı, Hatayspor ise bu yenilgiyle 18 puanda kaldı.
KAYSERİ ŞAHA KALKTI
Son haftaların formda takımı Kayserispor, 15. haftada konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini 61'de Thiam ile 90+2'de Bahoken attı. Ayrıca 82'de Karimi'nin attığı gol, VAR uyarısıyla sayılmadı. Son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Kayseri 29 puanla 3. sıraya yükseldi.
ÇORUM SERİYE BAĞLADI
1. Lig'de 15. hafta maçında Çorum FK evinde Erzumspor'u 4-1 yendi. Ev sahibinin gollerini 45'te Ahmet, 59'da Ozan, 79'da Verheijdt ve 88'de Eren attı. Erzurum'un tek golü ise 8'de Mustafa Yumlu'dan geldi. Üst üste 3. maçını kazanan Çorum, böylece 23 puana ulaştı. Erzurum ise 18 puanda kaldı.
NICE TAM GAZ DEVAM ETTİ
Fransa Ligi'nin 15. haftasında Nice sahasında Reims ile mücadele etti. Francesco Fariolo ve öğrencileri maçı 2-1 kazandı. Nice'e 3 puanı getiren golleri 55'te Laborde ile 82'de Boga kaydetti. Reims'in tek golünü ise 78'te Abdelhamid attı. Bu sonuçla Nice 33 puana yükselip, zirve takibini sürdürdü. Reims de 23 puanla haftayı noktaladı.
ATLETICO MADRID GÜNAH ÇIKARDI
Geçen hafta Barcelona'ya 1-0 yenilen Atletico Madrid, 16. haftada evinde Almeria'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Atletico'ya zaferi getiren golleri 17. dakikada Alvaro Morata ile 22'de Correa attı. Almeira'nın golü de 68'de Baptistao'dan geldi. Madrid temsilcisi bu sonuçla birlikte 34 puana ulaştı. Almeria da 4 puanla La Liga'nın dibine demir attı.
3 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ
Premier Lig'de üst üste 3 beraberliğin ardından geçen hafta Aston Villa'ya 1-0 kaybeden Manchester City, Luton Town ile karşılaştı. 45+2'de Adebayo'nun golüyle geri düşen Guardiola'nın talebeleri, 62'de Bernardo Silva, 65'te Grealish'in golleriyle geri döndü. City puanını 33'e çıkardı, Luton ise 9 puanda kaldı.
CİMBOM'A 'UĞURSUZ' HAKEM!
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın Parken Stadyumu'nda Kopenhag'a konuk olacağı mücadeleyi İtalyan Hakem Daniel Orsato yönetecek. 48 yaşındaki hakem 3'ü Türkiye A Milli Futbol Takımı olmak üzere 8 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Türk takımları sadece bir kez kazanabildi. 2015 yıında Fenerbahçe'nin deplasmanda Atromitos'u 1-0 ile geçtiği mücadele Daniel Orsato düdük çalmıştı. Orsato'nun yönettiği maçlarda Galatasaray, Barcelona'ya evinde 2-1, Real Madrid'e de 1-0 kaybetmişti.
KENDİMİ İTALYA'YA YAKIN GÖRÜYORUM
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Kopenhag ile oynanacak maç öncesi TuttoMercatoWeb'e açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, "Kopenhag maçının taraftarlar ve kulüp için tarihi bir önemi var. Bir an önce maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Aktürkoğlu, "İtalya olağanüstü bir futbol, tarih ve gelenek ülkesi. Tutku dolu taraftarları ve bu sporun tarihini yazan kulüpleri var. Orada futbol oynamak heyecan verici olur. Tüm bu tutku ve olağanüstü zorluklarla kendimi kesinlikle bu ligde görüyorum" ifadelerini kullandı.
TARAFTAR UYARISI
Kopenhag, kritik maç öncesi taraftarlar için uyarıda bulundu. Danimarka kulübü, misafir tribünü dışında Parken Stadyumu'na girecek G.Saraylılar'ı dışarı çıkacaklarını belirtti.
100. MAÇ PEŞİNDE
Aslan'a 2021'de gelen Victor Nelsson, 100. maçına hazırlanıyor. 25 yaşındaki stoper, 99 maça çıkarken 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Nelsson, Kopenhag'a karşı oynarsa 'dalya' diyecek.
FORMAYI ALACAK
Aslan'ın Kopenhag maçında sol bekteki ismi Angelino olacak. Barış Alper'in Pendik ve Adana Demir'e karşı performansı beğenilse de bu maçta Angelino'nun oynayacağı öğrenildi.
KOPENHAG'I KIZDIRDILAR
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Kopenhag, Danimarka Kupası'nda Silkeborg'a elendi. Ev sahibi Silkeborg, attığı tek golde ve son düdükten sonra Galatasaray'ın gol müziğini (I Will Survive) çaldı. Danimarka ekibinin bu hamlesi sosyal medyadaki Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok konuşuldu. Maçtan sonra konuşan Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, "Artık Galatasaray maçına odaklandık. Taraftar desteğine ihtiyacımız olacak" dedi.
SÜPER LİG'DE ÇİFTE HEYECAN
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 maçla birlikte sona erecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelelerde Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Konyaspor da Sivasspor ile karşılaşacak.
EFES'İN KONUĞU F.BAHÇE
Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında bugün Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Sinan Erdem'deki maç 19.00'da başlayacak. Taraflar arasındaki son 10 maçta iki takım da 5 galibiyet aldı.
LAKERS KUPAYI KAZANDI
NBA'de sezon için turnuvası final maçında LA Lakers, Indiana'yı 123-109 yenip şampiyon oldu. Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 20 ribaunt 5 asist üretti. Pacers'ta ise Haliburton 20 sayı, 11 asistle maçı tamamladı.
KRUNIC İÇİN LYON İDDİASI
İtalya'dan Calcio Mercato, F.Bahçe ile anlaştığı gündemde olan Rade Krunic için Lyon'un devreye girdiğini yazdı. Ocak'ta oyuncu, Milan'dan ayrılacak.
ROSSI'DEN 29 MİLYON TL
MLS'te Diego Rosssi'nin takımı Columbus şampiyon oldu. F.Bahçe, anlaşma gereği 29 milyon TL (1 milyon dolar) gelire hak kazandı.
F.BAHÇE DERBİDE GÜLDÜ: 1-0
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Fenerbahçe Petrolofisi 10 kişi kaldığı maçta konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertli ekibe 3 puan getiren golü 81. dakikada Danielle Alice Steer kaydetti.
JESUS'TAN GÖNDERME!
Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde kendilerini takip eden Al Nassr'a göndermede bulundu. Portekizli teknik adam, "Bizdeki gibi Neymar olmadan yarışabilirler mi? Onları Ronaldo olmadan izlemek istiyorum" dedi.
MANİSA DAÇKA'YI DEVİRDİ
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı deplasmanda 89-87 mağlup etti. Maçın ilk yarısını Darüşşafaka Lassa 49-45 önde tamamlamıştı.
ONUR BULUT'A DESTEK VAR!
Fenerbahçe derbisinde oyundan çıkarken Beşiktaş taraftarının ıslıkları ile karşı karşıya kalan Onur Bulut'un oldukça zor bir dönem geçirdiği öğrenildi. Oyuncuya takım arkadaşları ve teknik kadronun moral verdiği bildirildi.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Konferans Ligi'nde perşembe günü Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'tan açıklama geldi. Açıklamada "Maçın biletleri, 11-13 Aralık tarihleri arasında Tüpraş Stadyumu Sporcu Girişi'nde satışa sunulacaktır. Bilet fiyatı 20 İsviçre Frangı'dır" denildi.
BEYZBOLDA REKOR SÖZLEŞME
Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) yıldız Japon oyuncusu Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers kulübüyle 10 sezon için 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Büyük yankı uyandıran bu sözleşme spor tarihinin en büyük kontratı oldu. Shohei Ohtani, son 3 yılda iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmeyi başarmıştı. Japon beyzbolcuya birçok kulüp talip olmuş ve hangi takıma transfer olacağı da merak konusu olmuştu.