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Fatih Karagümrük Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik sorumlu Alparslan Erdem'le yollarını ayırdığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 16:39 Güncelleme 11 Aralık 2023, 16:46
Fatih Karagümrük Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı!

Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak birçok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem'le bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

"PRENSİPTE ANLAŞTIK"

İstanbul ekibi, Erdem'den boşalan koltuk için Shota Arveladze ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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