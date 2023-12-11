Beşiktaş’ta sakatlık kabusu bitmiyor! Gedson 10 gün, Umut ise 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ta futbolcuların sezon başından bu yana yaşadığı sakatlık problemine bir türlü çözüm bulunamıyor. Bu sezon oluşturulan kadrosu camia tarafından eleştiri toplayan Siyah-Beyazlı ekipte sakatlık yaşamayan futbolcu neredeyse kalmadı.

Derbiye de 5 oyuncusundan yoksun çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe maçında da Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın sakatlanmasıyla zor durumda kaldı. Beşiktaş; Gedson'un sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut Meraş'ın sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Gedson Fernandes, 10 gün; Umut Meraş ise 3 hafta sahalardan uzak kalacak.