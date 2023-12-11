Beşiktaş başkanı Hasan Arat ve Rıza Çalımbay derbi sonrası dertleşti

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi sonrası derin bir sessizlik ve üzüntü hakim. Fenerbahçe karşısında alınan yenilgi sonrası çiçeği burnunda başkan Hasan Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede tecrübeli teknik adamın sitemkar sözler sarf ettiği öğrenildi. Rıza Çalımbay'ın 3-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle ilgili olarak başkan Arat'a, "Bu takım en fazla bu kadar oynar. Bu kadroyu kuranları tebrik etmek lazım!" dedi.