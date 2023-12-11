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Beşiktaş başkanı Hasan Arat ve Rıza Çalımbay derbi sonrası dertleşti

Beşiktaş teknik direktörü Rıza hoca derbi sonrası Arat’a, “Bu takım en fazla bu kadar oynar. Bu kadroyu kuranları tebrik etmek lazım. İşimiz zor” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Beşiktaş başkanı Hasan Arat ve Rıza Çalımbay derbi sonrası dertleşti

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi sonrası derin bir sessizlik ve üzüntü hakim. Fenerbahçe karşısında alınan yenilgi sonrası çiçeği burnunda başkan Hasan Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede tecrübeli teknik adamın sitemkar sözler sarf ettiği öğrenildi. Rıza Çalımbay'ın 3-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle ilgili olarak başkan Arat'a, "Bu takım en fazla bu kadar oynar. Bu kadroyu kuranları tebrik etmek lazım!" dedi.

DEVRE ARASINI BEKLİYOR
Başkan Hasan Arat ise Rıza Çalımbay'a devre arasını işaret etti ve gerekli hamlelerin devre arasında yapılacağını söyledi. Siyah-Beyazlı kulüpte Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimi zor günler bekliyor. Sakatlık problemlerinin devam etmesi ve Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlara gidecek oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle yeni yönetimin futbol takımını ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcaması gerekecek.

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