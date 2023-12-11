Aslan’ın hedefi Salih Özcan: Galatasaray milli yıldız için pusuda bekliyor

Galatasaray için bu hafta bir hayli hareketli geçecek. Sarı- Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak. Cimbom, Danimarka ekibini mağlup ettiği taktirde adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray son 16 turuna kalırsa UEFA'dan yaklaşık 12 milyon Euro daha kasasına koyacak. Sonraki turlar için kadrosuna güçlendirmek isteyen Cimbom'un hedefindeki isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan... Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile sürekli temas halinde.