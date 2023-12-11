PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Aslan'ın hedefi Salih Özcan: Galatasaray milli yıldız için pusuda bekliyor

Galatasaray, Kopenhag’ı yenip Devler Ligi’nden ekstra gelir etmesi durumunda Salih Özcan’ın menajeriyle masaya oturacak. Sarı-Kırmızılılar için bu hafta oldukça hareketli geçecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Aslan’ın hedefi Salih Özcan: Galatasaray milli yıldız için pusuda bekliyor

Galatasaray için bu hafta bir hayli hareketli geçecek. Sarı- Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak. Cimbom, Danimarka ekibini mağlup ettiği taktirde adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray son 16 turuna kalırsa UEFA'dan yaklaşık 12 milyon Euro daha kasasına koyacak. Sonraki turlar için kadrosuna güçlendirmek isteyen Cimbom'un hedefindeki isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan... Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile sürekli temas halinde.

Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'nde tur atlarsa Salih Özcan'ın menajeri ile bu hafta temasa geçecek. Yıldız oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 2022 yılında Köln'den Dortmund'a 5 milyon Euro'ya transfer olan milli yıldızın şimdiki değeri ise 13 milyon Euro. Orta saha oyuncularından Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, devre arasında Salih Özcan transferine resmiyet kazandırmaya çalışacak.

65 GOLE KATKIDA BULUNDU
Bu sezon Dortmund'ta 15 karşılaşmada forma giyen Salih Özcan gol veya asist üretemedi. 16 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu kariyerinde 296 karşılaşmada forma giydi. 42 kez fileleri havalandırırken 23 asist yaptı. Salih Özcan G.Saray'ın teklifine sıcak bakıyor.

DORTMUND GÖNDERECEK
Alman ekibi Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Almanlar devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak ve yıldız oyuncu ile yollarını ayıracak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katil İsrail’in işkence ve soykırımda Nazilerden farkı yok! Dövüldüler, numaralarla damgalandılar...
Yatırım turunun bir sonraki durağı İspanya! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2 trilyon dolarlık görüşme
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca 250 noktada ölüm yağdırdılar
SON DAKİKA