Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Haberde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kovacic'i çok beğendiği ve kadrosunda mutaka görmek istediği ifade edildi.

Öte yandan G.Saray Kulübü'nün Kovacic'i bonservisiyle mi yoksa kiralayarak mı kadrosuna katmak istediği haberde belirtilmedi.

29 yaşında ve 1.77 boyunda olan Kovacic'in İngiliz devi Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.