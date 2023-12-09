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Transferi duyurdular! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk devre arasında bir sol bek ve orta saha takviyesi istiyor. Sırp basını, Galatasaray'ın istediği dünya yıldızını manşetlerine taşıdı. İşte Ndombele'nin yerine gelecek o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 15:49 Güncelleme 09 Aralık 2023, 16:08
Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Sarı-kırmızılı takımın gündemine birçok isim gelirken, Sırp basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Sırp basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester City'nin Hırvat merkez orta sahası Mateo Kovacic'i kadrosuna katmak istiyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Haberde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kovacic'i çok beğendiği ve kadrosunda mutaka görmek istediği ifade edildi.

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Öte yandan G.Saray Kulübü'nün Kovacic'i bonservisiyle mi yoksa kiralayarak mı kadrosuna katmak istediği haberde belirtilmedi.

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

29 yaşında ve 1.77 boyunda olan Kovacic'in İngiliz devi Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

97 kez de milli olan Kovacic, merkez orta saha dışında ön liberoda da görev yapabiliyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

MATEO KOVACIC KİMDİR?

6 Mayıs 1994 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Ebelsberg altyapısında başladı.

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Sırasıyla LASK, Dinamo Zagreb, Inter, Real Madrid, Chelsea ve Manchester City formaları giydi.

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Hırvat yıldız, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 38 milyon euro...

Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha
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