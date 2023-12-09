Transferi duyurdular! Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımın gündemine birçok isim gelirken, Sırp basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Sırp basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester City'nin Hırvat merkez orta sahası Mateo Kovacic'i kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kovacic'i çok beğendiği ve kadrosunda mutaka görmek istediği ifade edildi.
Öte yandan G.Saray Kulübü'nün Kovacic'i bonservisiyle mi yoksa kiralayarak mı kadrosuna katmak istediği haberde belirtilmedi.
29 yaşında ve 1.77 boyunda olan Kovacic'in İngiliz devi Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
97 kez de milli olan Kovacic, merkez orta saha dışında ön liberoda da görev yapabiliyor.
MATEO KOVACIC KİMDİR?
6 Mayıs 1994 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Ebelsberg altyapısında başladı.
Sırasıyla LASK, Dinamo Zagreb, Inter, Real Madrid, Chelsea ve Manchester City formaları giydi.
Hırvat yıldız, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 38 milyon euro...