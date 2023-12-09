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Galatasaray'a Kopenhag maçı öncesi dev müjde!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, Danimarka'da devam ya da tamam maçına çıkacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a büyük bir müjde geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 15:20 Güncelleme 09 Aralık 2023, 15:20
Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

Sarı kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

Puanını 40 yapan sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

MUSLERA'DAN KÖTÜ HABER

Adana Demirspor maçında sarı kart gören Fernando Muslera, 16. haftada oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

Adana Demirspor maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, ara vermeden Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

Sarı kırmızılılarda zorlu maç öncesi gözler sakat oyunculara çevrildi.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

"HEDEFİMİZ %100 SAĞLIKLI ŞEKİLDE OYNAMALARI"

Sakat oyuncularının son durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, Davinson Sanchez koşulara başladı. Her şey yolunda giderse pazar günü bizimle antrenman yapmasını düşünüyoruz. Sonra karar vereceğiz.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

Hakim Ziyech'i de yavaş yavaş deneyeceğiz. Pazar günü net şekilde durumlarını göreceğiz ve karar vereceğiz.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

Oyuncularımız oynamak istiyor. Ancak önemlisi sağlıklı ve %100 şekilde oynamaları." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

FİNAL PARKEN'DE!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Kopenhag'a konuk olacak.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

Sarı kırmızılılara zorlu maç öncesi yıldız oyuncudan sevindirici haber geldi.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

Kopenhag maçının hazırlıklarına başlayan Davinson Sanchez, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez

Bu sezon 13 maçta Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Davinson Sanchez 1 gol katkısı sağladı.

Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde! Davinson Sanchez
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