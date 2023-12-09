Galatasaray’a Kopenhag maçı öncesi dev müjde!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.
MUSLERA'DAN KÖTÜ HABER
Adana Demirspor maçında sarı kart gören Fernando Muslera, 16. haftada oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.
Adana Demirspor maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, ara vermeden Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı kırmızılılarda zorlu maç öncesi gözler sakat oyunculara çevrildi.
"HEDEFİMİZ %100 SAĞLIKLI ŞEKİLDE OYNAMALARI"
Sakat oyuncularının son durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, Davinson Sanchez koşulara başladı. Her şey yolunda giderse pazar günü bizimle antrenman yapmasını düşünüyoruz. Sonra karar vereceğiz.
Hakim Ziyech'i de yavaş yavaş deneyeceğiz. Pazar günü net şekilde durumlarını göreceğiz ve karar vereceğiz.
Oyuncularımız oynamak istiyor. Ancak önemlisi sağlıklı ve %100 şekilde oynamaları." ifadelerini kullandı.
FİNAL PARKEN'DE!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Kopenhag'a konuk olacak.
Sarı kırmızılılara zorlu maç öncesi yıldız oyuncudan sevindirici haber geldi.
Kopenhag maçının hazırlıklarına başlayan Davinson Sanchez, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Bu sezon 13 maçta Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Davinson Sanchez 1 gol katkısı sağladı.