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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11'ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oluyor. Zirvenin iddialı takımlarından Beşiktaş, lider Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Siyah beyazlılarda hedef; yeni yönetimle çıkılan ilk derbiyi kazanmak ve çıkışa geçmek. Sarı lacivertliler ise kazanarak liderliği sürdürmenin peşinde. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi sakat futbolcuların yokluğunda nasıl 11 çıkarılacağı da merak konusuydu. Teknik direktörler özellikle stoper konusunda sürpriz kararlar verdi. İşte detaylar ve Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 12:17 Güncelleme 09 Aralık 2023, 12:57
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Zor bir dönemden geçen Rıza Çalımbay yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbiden zaferle ayrılarak nefes almak istiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Süper Lig'de ilk 14 maçta 26 puan toplayan Kara-Kartal, zirvenin uzağında kaldı. Kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlayan Beşiktaş üst tarafla arayı kapatmayı hedefliyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Lider Fenerbahçe ise kritik deplasmandan 3 puanla dönerek yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

14 maç sonunda topladığı 37 puanla averajla lider konumda olan sarı-lacivertliler, kayıp yaşamak istemiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Sakatların iyileşmesiyle eli güçlenen İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği dev derbiden çıkacak sonuç, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

TÜPRAŞ STADYUMU KAPALI GİŞE!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisi için satışa çıkan biletlerin tükendiğini duyurdu. Yoğun ilgi gösteren siyeh-beyazlılar, biletleri kısa sürede tüketti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

BEŞİKTAŞ DÖNÜM MAÇI OLARAK GÖRÜYOR!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız. Biz bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında"

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

"Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok kafamızda. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım"

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

"Ben başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak onu biliyorum. Her zaman da oldu. Futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş hiçbiri mazeret değil. Bu maç bizim kritik ve dönüm maçı. Onun için bu maçı mutlaka kazanmamız lazım." dedi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

DOLMABAHÇE'DE DERBİ KRALI KARTAL!

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 7 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekibe yeni stadın kaybetmeyen Kartal, attığı 11 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

FENERBAHÇE TARAFTARI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE YER ALACAK!

Beşiktaş Stadı'nda 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde yer alabilecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Fenerbahçe taraftarları, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

FENERBAHÇE 3 PUAN PEŞİNDE!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, zorlu deplasmandan mutlak 3 puan çıkarmak istiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Tüm planlarını galibiyet üzerine kuran deneyimli hoca, oyuncularını dev derbiye en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Kanarya, 1 aylık süreç içinde kalan maçlarını kazanıp sezonun ilk yarısını lider kapatmayı amaçlıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

Her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11'ler...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

BEŞİKTAŞ:

MERT

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

ONUR

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

AMARTEY

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

UMUT

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

NECİP

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

SALİH

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

GEDSON

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

REBIC

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

CHAMBERLAIN

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

CENK

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

ABOUBAKAR

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

FENERBAHÇE:

LIVAKOVIC

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

OSAYI

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

SAMET

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

DJIKU

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

FERDİ

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

İSMAİL

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

FRED

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

İRFAN CAN

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

TADIC

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

SZYMANSKI

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar

DZEKO

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 11’ler belirlendi! Stoperde sürpriz kararlar
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