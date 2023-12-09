Kupada dev heyecan: Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kuraları dün çekildi! İşte 5. tur eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kuraları, Türkiye Futbol Federasyonu 'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Kura çekimine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. 5. turda kupaya dahil olan Galatasaray, Ümraniyespor ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi Adanaspor olurken Beşiktaş ise Eyüpspor ile eşleşti. Çorum FK'yı eleyen Trabzonspor ise Manisa FK ile mücadele edecek.

MAÇI KAZANAN TURLAYACAK

5. tur heyecanı 9, 10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemiyle yaşanacak. Son 16 turunun 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanmasının ardından 27, 28 ve 29 Şubat'ta çeyrek final müsabakaları yapılacak. Yarı final maçları ve final maçının tarihi ise daha sonra belli olacak.



Mehmet Büyükekşi (TFF): TFF Başkanı Mehmet büyükekşi, "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız" diye konuştu.



Cenk Ergün (Galatasaray) : G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Bu kupayı en çok kazanma şerefine nail olmuş bir kulüp olarak yine kazanmak istiyoruz" dedi.



Nevzat Kaya (Trabzonspor): Trabzonspor Başkan yardımcısı Nevzat Kaya, "Hedefimiz kupayı almak. Kupanın olduğu her yerde Trabzonspor vardır" ifadelerini kullandı.