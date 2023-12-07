Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor.
Fenerbahçe, sezon sonunda kupayı müzesine götürmek ve şampiyonluk hasretine son vermeyi planlıyor.
Diğer yandan kurmaylar transfer çalışmalarını yönetiyor.
Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı.
Sarı-lacivertliler, transfer listesinde bulunan isimler için harekete geçmiş durumda.
İsmail Kartal, yönetimden kadro rotasyonunun güçlenmesini istedi.
Kurmaylar ise birçok bölgeye gerekli takviyeleri yapmak için görüşmelere başladı.
BATSHUAYI GİDİYOR!
İddialara göre Michy Batshuayi, Fenerbahçe'den ocak ayında ayrılacak.
Özellikle Belçika kulüpleri, yıldız isimle yakından ilgileniyor.
Tecrübeli golcünün ayrılığı sonrası sürpriz yaşamak istemeyen yönetim, hücum hattına takviye yapacak.
İLK SIRADA WERNER!
Yönetim, uzun zamandır Timo Werner ile yakından ilgileniyor.
Sarı-lacivertliler yıldız ismi bir türlü ikna edemedi.
Ancak Alman basınından flaş bir haber geldi.
Red Bull Leipzig sportif direktörü Rouven Schröder, Werner'den ocak ayında takımdan ayrılmasını istedi.
Haberde, Schröder'in Alman oyuncuyu ofisine çağırıp kendisine açık ve anlaşılır bir şekilde kışın kulüpten kiralık olarak ayrılabileceği açıkladı.
Bunun üzerine Fenerbahçe'nin transferde işi kolaşlaştı.
Werner bu sezon Alman ekibiyle 13 maça çıktı.
27 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik katlı sağladı.
Werner bu karşılaşmalarda sadece 370 dakika süre alabildi.
Tercübeli futbolcunun değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.
İngiliz devi Chelsea, 2020'nin yaz aylarında Red Bull Leipzig'den 53 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Werner, Londra ekibinde beklentileri karşılayamadı ve 20 milyon Euro karşılığında Alman ekibine geri döndü.