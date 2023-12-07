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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Michy Batshuayi ile yolları ayırmak isterken yerine gelecek ismi belirledi. Golcü futbolcunun kulübünden de izin çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 18:07 Güncelleme 07 Aralık 2023, 18:07
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe, sezon sonunda kupayı müzesine götürmek ve şampiyonluk hasretine son vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Diğer yandan kurmaylar transfer çalışmalarını yönetiyor.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Sarı-lacivertliler, transfer listesinde bulunan isimler için harekete geçmiş durumda.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

İsmail Kartal, yönetimden kadro rotasyonunun güçlenmesini istedi.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Kurmaylar ise birçok bölgeye gerekli takviyeleri yapmak için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

BATSHUAYI GİDİYOR!

İddialara göre Michy Batshuayi, Fenerbahçe'den ocak ayında ayrılacak.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Özellikle Belçika kulüpleri, yıldız isimle yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Tecrübeli golcünün ayrılığı sonrası sürpriz yaşamak istemeyen yönetim, hücum hattına takviye yapacak.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

İLK SIRADA WERNER!

Yönetim, uzun zamandır Timo Werner ile yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Sarı-lacivertliler yıldız ismi bir türlü ikna edemedi.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Ancak Alman basınından flaş bir haber geldi.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Red Bull Leipzig sportif direktörü Rouven Schröder, Werner'den ocak ayında takımdan ayrılmasını istedi.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Haberde, Schröder'in Alman oyuncuyu ofisine çağırıp kendisine açık ve anlaşılır bir şekilde kışın kulüpten kiralık olarak ayrılabileceği açıkladı.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Bunun üzerine Fenerbahçe'nin transferde işi kolaşlaştı.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Werner bu sezon Alman ekibiyle 13 maça çıktı.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

27 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik katlı sağladı.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Werner bu karşılaşmalarda sadece 370 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Tercübeli futbolcunun değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

İngiliz devi Chelsea, 2020'nin yaz aylarında Red Bull Leipzig'den 53 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Werner, Londra ekibinde beklentileri karşılayamadı ve 20 milyon Euro karşılığında Alman ekibine geri döndü.

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı
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