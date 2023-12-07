Beşiktaş’ta Hasan Arat effect! PSG’den 4 yıldız birden

Beşıktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, mazbatayı alır almaz Avrupa'nın yolunu tuttu. Arat'ın, Fransa'ya gittiği ve burada PSG yöneticileriyle birlikte transferini düşündükleri oyuncularla görüşeceği öğrenildi.

ORTA SAHAYA 2 TAKVİYE



Orta sahasını güçlendirmek için yine PSG'nin kapısını çalacak olan Beşiktaş, Danilo ve Carlos Soler'e de teklif götürecek.



