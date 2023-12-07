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Hasan Arat effect! Beşiktaş'a PSG'den 4 yıldız birden

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş bir yandan Fenerbahçe derbisine hazırlanırken diğer yandan yönetim dört koldan transfer arayışlarını sürdürüyor. Ara transfer için harekete geçen yeni yönetim, kadro daha da güçlendirmek adına kesenin ağzını açıyor. İşte transfer edilmesi planlanan 4 yıldız...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 17:23 Güncelleme 07 Aralık 2023, 17:23
Hasan Arat effect! Beşiktaş’a PSG’den 4 yıldız birden

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş’ta Hasan Arat effect! PSG’den 4 yıldız birden

Siyah beyazlılar, bir yandan Fenerbahçe derbisine hazırlanırken diğer yandan yönetim dört koldan transfer arayışlarını sürdürüyor.

Beşiktaş’ta Hasan Arat effect! PSG’den 4 yıldız birden

BAŞKAN ARAT SEFERE ÇIKTI

Ara transfer için harekete geçen yeni yönetim, kadro daha da güçlendirmek adına kesenin ağzını açıyor.

Beşiktaş’ta Hasan Arat effect! PSG’den 4 yıldız birden

Beşıktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, mazbatayı alır almaz Avrupa'nın yolunu tuttu. Arat'ın, Fransa'ya gittiği ve burada PSG yöneticileriyle birlikte transferini düşündükleri oyuncularla görüşeceği öğrenildi.

Beşiktaş’ta Hasan Arat effect! PSG’den 4 yıldız birden

SAVUNMAYA KIMPEMBE HAMLESİ

Savunmada yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, PSG'nin Fransız yıldızı Presnel Kimpembe'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş’ta Hasan Arat effect! PSG’den 4 yıldız birden

ORTA SAHAYA 2 TAKVİYE

Orta sahasını güçlendirmek için yine PSG'nin kapısını çalacak olan Beşiktaş, Danilo ve Carlos Soler'e de teklif götürecek.

Beşiktaş’ta Hasan Arat effect! PSG’den 4 yıldız birden

Hücum yollarındaki alternatiflerin çoğaltmak adına Hugo Ekitike'yi de kadrosuna katmak için görüşme yapacak.

Beşiktaş’ta Hasan Arat effect! PSG’den 4 yıldız birden
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