Beşiktaş’ta Hasan Arat effect! PSG’den 4 yıldız birden

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah beyazlılar, bir yandan Fenerbahçe derbisine hazırlanırken diğer yandan yönetim dört koldan transfer arayışlarını sürdürüyor.
BAŞKAN ARAT SEFERE ÇIKTI
Ara transfer için harekete geçen yeni yönetim, kadro daha da güçlendirmek adına kesenin ağzını açıyor.
Beşıktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, mazbatayı alır almaz Avrupa'nın yolunu tuttu. Arat'ın, Fransa'ya gittiği ve burada PSG yöneticileriyle birlikte transferini düşündükleri oyuncularla görüşeceği öğrenildi.
SAVUNMAYA KIMPEMBE HAMLESİ
Savunmada yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, PSG'nin Fransız yıldızı Presnel Kimpembe'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacak.
ORTA SAHAYA 2 TAKVİYE
Orta sahasını güçlendirmek için yine PSG'nin kapısını çalacak olan Beşiktaş, Danilo ve Carlos Soler'e de teklif götürecek.
Hücum yollarındaki alternatiflerin çoğaltmak adına Hugo Ekitike'yi de kadrosuna katmak için görüşme yapacak.