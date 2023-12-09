İlk hedefi Bardhi: Nenad Bjelica Trabzonsporlu yıldıza kanca attı

Trabzonspor 'dan ayrıldıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica , Trabzonspor'dayken 16 hafta birlikte çalıştığı Kuzey Makedonyalı oyuncu Enis Bardhi 'ye kanca attı. Fırtına'da son haftalarda yedek kalan Enis Bardhi için önümüzdeki günlerde kulübe resmi bir teklif gelmesi beklenirken, buradaki rakama göre yönetim kurulunun bir karar vereceği öğrenildi.





DAHA FAZLA OYNAMAK İSTİYOR

Enis Bardhi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Trabzon'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirse de sürekli oynayabileceği bir takıma gitme fikrine oldukça sıcak bakıyor. Trabzonspor, Levantede'den 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 28 yaşındaki yıldızı bu rakamın altına bırakmak istemiyor. Bu sezon 12 maça çıkan yıldız futbolcu 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bardhi'nin Trabzonspor ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.