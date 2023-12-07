Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip Trebdyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.
Cimbom, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.
Aslan son olarak deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etmişti.
Bu galibiyet ile sarı-kırmızılılar 2'de 2 yaptı.
Cimbom seriyi sürdürmek istiyor.
Sarı-kırmızılarda ise tek hedef sezon sonunda kazanılacak olan 24. şampiyonluk.
Okan Buruk'un öğrencileri, kupayı müzesine götürmek istiyor.
ADANA DEMİR'DE HOCA YOK!
Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor'da Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.
Akdeniz ekibi, RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye teknik direktörsüz çıkacak.
Aslan, bu eksikliği iyi değerlendirmek için planlarını yapıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte gözler devre arasına çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk, ocak ayında kadro rotasyonunun güçlendirilmesini istedi.
Yönetim, tecrübeli çalıştırıcıdan listeyi aldı ve harekete geçti.
ORTA SAHAYA TAKVİYE!
Okan Buruk'un transfer listesine göre Aslan, orta sahaya dikkat çeken bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın, Aston Villa forması giyen Youri Tielemans için girişimlere başlayacağı iddia edildi.
Belçikalı yıldız beklediği forma şansını bir türlü bulamadı.
Tecrübeli oyuncu, Leicester City'nin lig düşmesiyle Aston Villa'ya transfer oldu.
Ancak burada beklediği kadar ilk 11'de forma giyemedi.
Tielemans bu sezon 23 maçta forma giydi.
Ancak ligde sadece ligde 3 maça 11'de çıkabilrdi.
Belçikalı futbolcu, daha fazla 11'de oynamak istediği bir takıma gitmek istiyor.
26 yaşındaki orta saha oynadığı karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asiste imza attı.