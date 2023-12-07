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Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza 'Youri'yor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında takımı daha da güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarda hedef, takımı tıpkı yaz transfer sezonunda olduğu gibi kaliteli isimlerle güçlendirmek. Aslan, bu doğrultuda Okan Buruk'un sezon başında isim vererek istediği yıldıza yöneldi. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 16:26 Güncelleme 07 Aralık 2023, 16:26
Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Sarı-kırmızılı ekip Trebdyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Cimbom, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Aslan son olarak deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Bu galibiyet ile sarı-kırmızılılar 2'de 2 yaptı.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Cimbom seriyi sürdürmek istiyor.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Sarı-kırmızılarda ise tek hedef sezon sonunda kazanılacak olan 24. şampiyonluk.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Okan Buruk'un öğrencileri, kupayı müzesine götürmek istiyor.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

ADANA DEMİR'DE HOCA YOK!

Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor'da Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Akdeniz ekibi, RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye teknik direktörsüz çıkacak.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Aslan, bu eksikliği iyi değerlendirmek için planlarını yapıyor.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Sarı-kırmızılı ekipte gözler devre arasına çevrildi.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Teknik direktör Okan Buruk, ocak ayında kadro rotasyonunun güçlendirilmesini istedi.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Yönetim, tecrübeli çalıştırıcıdan listeyi aldı ve harekete geçti.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

ORTA SAHAYA TAKVİYE!

Okan Buruk'un transfer listesine göre Aslan, orta sahaya dikkat çeken bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Galatasaray'ın, Aston Villa forması giyen Youri Tielemans için girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Belçikalı yıldız beklediği forma şansını bir türlü bulamadı.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Tecrübeli oyuncu, Leicester City'nin lig düşmesiyle Aston Villa'ya transfer oldu.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Ancak burada beklediği kadar ilk 11'de forma giyemedi.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Tielemans bu sezon 23 maçta forma giydi.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Ancak ligde sadece ligde 3 maça 11'de çıkabilrdi.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Belçikalı futbolcu, daha fazla 11'de oynamak istediği bir takıma gitmek istiyor.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

26 yaşındaki orta saha oynadığı karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asiste imza attı.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor

Yıldız ismin bonservis değeri 20 milyon Euro olarak biliniyor.

Okan Buruk isim vererek istemişti! Galatasaray o yıldıza ’Youri’yor
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