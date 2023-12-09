Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla operasyonlarını hızlandıran sarı-lacivertliler için bomba bir iddia gündeme geldi.

Goal Fransa, Lyon'un devre arasında Tolisso ile Lacazette'i göndereceğini ve Tolisso'ya Fenerbahçe'nin talip olduğunu yazdı.