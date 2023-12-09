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Fransızlar duyurdu! Bayern'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler için Fransız basını bomba bir iddia ortaya attı. Buna göre Kanarya, Bayern Münih'in eski yıldızı ve şimdilerde Lyon forması giyen o ismin transferini bitirmek istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 13:27 Güncelleme 09 Aralık 2023, 13:27
Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla operasyonlarını hızlandıran sarı-lacivertliler için bomba bir iddia gündeme geldi.

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor

Goal Fransa, Lyon'un devre arasında Tolisso ile Lacazette'i göndereceğini ve Tolisso'ya Fenerbahçe'nin talip olduğunu yazdı.

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor

Fransızlar, Tolisso için Fenerbahçe'nin Lyon'la irtibata geçeceğini iddia etti.

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor

Fransız futbolcu bu sezon Olympique Lyon'da tüm kulvarlarda 9 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor

Togo asıllı Tolisso'nun, Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor

CORENTIN TOLISSO KİMDİR?

3 Ağustos 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor

Yıldızını Lyon'da parlatan Tolisso, 2017 yılında 41.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor

5 sezon boyunca Bavyera ekibinin formasını terleten Fransız yıldız, 2022'de eski takımı Lyon'a döndü.

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor

Orta sahanın merkezinde oynayan Tolisso, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 28 müsabakada 2 gol kaydetti.

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor

29 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Tolisso Fenerbahçe’ye geliyor
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