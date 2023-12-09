Fransızlar duyurdu! Bayern’in eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla operasyonlarını hızlandıran sarı-lacivertliler için bomba bir iddia gündeme geldi.
Goal Fransa, Lyon'un devre arasında Tolisso ile Lacazette'i göndereceğini ve Tolisso'ya Fenerbahçe'nin talip olduğunu yazdı.
Fransızlar, Tolisso için Fenerbahçe'nin Lyon'la irtibata geçeceğini iddia etti.
Fransız futbolcu bu sezon Olympique Lyon'da tüm kulvarlarda 9 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.
Togo asıllı Tolisso'nun, Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
CORENTIN TOLISSO KİMDİR?
3 Ağustos 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.
Yıldızını Lyon'da parlatan Tolisso, 2017 yılında 41.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.
5 sezon boyunca Bavyera ekibinin formasını terleten Fransız yıldız, 2022'de eski takımı Lyon'a döndü.
Orta sahanın merkezinde oynayan Tolisso, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 28 müsabakada 2 gol kaydetti.
29 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...